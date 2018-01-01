В Україні заборонили ліки від хвороби Паркісона та глаукоми





Про це повідомила прес-служба відомства, - повідомляє



Мова йде про таблетки "Юмекс" серії 7V001 виробництва ХІНОЇН Прайвіт Ко. Лтд, Угорщина. Заборону встановили через відклик лікарського засобу однієї серії.



Ліки застосовуються як монотерапія у початковій стадії хвороби Паркінсона.



Деждлікслужба встановила заборону на краплі очні "Тафлотан" 15 мкг/мл по 0,3 мл у тюбик-крапельницях №30 (10х3) таких серій: 1693591, 1693596, 1658045, 1626163 виробництва Сантен АТ, Фінляндія. Таке рішення вона прийняла через невідповідність серій та показника "Домішки тафлупроста: – Інші домішки; – Всього домішок".



Препарат рекомендують для зменшення підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та очній гіпертензії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від понеділка, 22 жовтня, встановили постійну заборону на таблетки від хвороби Паркінсона або симптоматичного паркінсонізму та на краплі очні від глаукоми.Про це повідомила прес-служба відомства, - повідомляє 24 канал Мова йде про таблетки "Юмекс" серії 7V001 виробництва ХІНОЇН Прайвіт Ко. Лтд, Угорщина. Заборону встановили через відклик лікарського засобу однієї серії.Ліки застосовуються як монотерапія у початковій стадії хвороби Паркінсона.Деждлікслужба встановила заборону на краплі очні "Тафлотан" 15 мкг/мл по 0,3 мл у тюбик-крапельницях №30 (10х3) таких серій: 1693591, 1693596, 1658045, 1626163 виробництва Сантен АТ, Фінляндія. Таке рішення вона прийняла через невідповідність серій та показника "Домішки тафлупроста: – Інші домішки; – Всього домішок".Препарат рекомендують для зменшення підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та очній гіпертензії.

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