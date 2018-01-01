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В Україні заборонили ліки від хвороби Паркісона та глаукоми

В Україні заборонили ліки від хвороби Паркісона та глаукоми
В Україні від понеділка, 22 жовтня, встановили постійну заборону на таблетки від хвороби Паркінсона або симптоматичного паркінсонізму та на краплі очні від глаукоми.

Про це повідомила прес-служба відомства, - повідомляє 24 канал.

Мова йде про таблетки "Юмекс" серії 7V001 виробництва ХІНОЇН Прайвіт Ко. Лтд, Угорщина. Заборону встановили через відклик лікарського засобу однієї серії.

Ліки застосовуються як монотерапія у початковій стадії хвороби Паркінсона.

Деждлікслужба встановила заборону на краплі очні "Тафлотан" 15 мкг/мл по 0,3 мл у тюбик-крапельницях №30 (10х3) таких серій: 1693591, 1693596, 1658045, 1626163 виробництва Сантен АТ, Фінляндія. Таке рішення вона прийняла через невідповідність серій та показника "Домішки тафлупроста: – Інші домішки; – Всього домішок".

Препарат рекомендують для зменшення підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та очній гіпертензії.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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