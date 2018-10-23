Матюкався і шарпався: на «Устилузі» затримали неадекватного «зайця»





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Подія сталася 21 жовтня на митниці. Випадок призвів до відкриття кримінального провадження за фактом вчинення опору працівникам поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків.



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, того дня наряд правоохоронців проводив регулювання автомобільної черги.



Близько 22-ої години один із водіїв намагався перетнути кордон поза чергою, однак працівники поліції присікли дану спробу, зупинивши автомобіль. На це водій відреагував по своєму: вийшовши із автомобіля, почав ображати правоохоронців, виражатися у їх бік нецензурною лексикою.



На вимогу припинити хуліганські прояви, чоловік затіяв шарпанину та штовханину. Хулігана затримали. Ним виявився житель міста Рівне, 29-річний Олександр.



Нині ж доведеться рівнянину давати пояснення причин своєї неадекватної поведінки.

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