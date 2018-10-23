Матюкався і шарпався: на «Устилузі» затримали неадекватного «зайця»
Сьогодні, 14:05
На митному переході «Устилуг» затримали хулігана.
Про це пише Володимир Медіа.
Подія сталася 21 жовтня на митниці. Випадок призвів до відкриття кримінального провадження за фактом вчинення опору працівникам поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, того дня наряд правоохоронців проводив регулювання автомобільної черги.
Близько 22-ої години один із водіїв намагався перетнути кордон поза чергою, однак працівники поліції присікли дану спробу, зупинивши автомобіль. На це водій відреагував по своєму: вийшовши із автомобіля, почав ображати правоохоронців, виражатися у їх бік нецензурною лексикою.
На вимогу припинити хуліганські прояви, чоловік затіяв шарпанину та штовханину. Хулігана затримали. Ним виявився житель міста Рівне, 29-річний Олександр.
Нині ж доведеться рівнянину давати пояснення причин своєї неадекватної поведінки.
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Про це пише Володимир Медіа.
Подія сталася 21 жовтня на митниці. Випадок призвів до відкриття кримінального провадження за фактом вчинення опору працівникам поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, того дня наряд правоохоронців проводив регулювання автомобільної черги.
Близько 22-ої години один із водіїв намагався перетнути кордон поза чергою, однак працівники поліції присікли дану спробу, зупинивши автомобіль. На це водій відреагував по своєму: вийшовши із автомобіля, почав ображати правоохоронців, виражатися у їх бік нецензурною лексикою.
На вимогу припинити хуліганські прояви, чоловік затіяв шарпанину та штовханину. Хулігана затримали. Ним виявився житель міста Рівне, 29-річний Олександр.
Нині ж доведеться рівнянину давати пояснення причин своєї неадекватної поведінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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