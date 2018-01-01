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Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото

Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
У мережі з'явилися ранкові світлини осені на Волині.

Їх у Facebook опублікувв волинський фотограф Олександр Харланов.

"Ще пару фото з чудового Волинського осіннього ранку !!! Дуже важливо, щоб фотоапарат був завжди з собою, ніколи не знаєш, яка краса буде тебе чекати в дорозі!!! Fuji x t20 + Samyang 21mm
усі фото зроблені з максимально відкритою діафрагмою 1.4", - написав фотограф.

Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото

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Теги: фото, осінь
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