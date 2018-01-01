Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото





Їх у Facebook опублікувв волинський фотограф Олександр Харланов.



"Ще пару фото з чудового Волинського осіннього ранку !!! Дуже важливо, щоб фотоапарат був завжди з собою, ніколи не знаєш, яка краса буде тебе чекати в дорозі!!! Fuji x t20 + Samyang 21mm

усі фото зроблені з максимально відкритою діафрагмою 1.4", - написав фотограф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися ранкові світлини осені на Волині.Їх у Facebook опублікувв волинський фотограф"Ще пару фото з чудового Волинського осіннього ранку !!! Дуже важливо, щоб фотоапарат був завжди з собою, ніколи не знаєш, яка краса буде тебе чекати в дорозі!!! Fuji x t20 + Samyang 21mmусі фото зроблені з максимально відкритою діафрагмою 1.4", - написав фотограф.

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