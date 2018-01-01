Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Сьогодні, 14:15
У мережі з'явилися ранкові світлини осені на Волині.
Їх у Facebook опублікувв волинський фотограф Олександр Харланов.
"Ще пару фото з чудового Волинського осіннього ранку !!! Дуже важливо, щоб фотоапарат був завжди з собою, ніколи не знаєш, яка краса буде тебе чекати в дорозі!!! Fuji x t20 + Samyang 21mm
усі фото зроблені з максимально відкритою діафрагмою 1.4", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх у Facebook опублікувв волинський фотограф Олександр Харланов.
"Ще пару фото з чудового Волинського осіннього ранку !!! Дуже важливо, щоб фотоапарат був завжди з собою, ніколи не знаєш, яка краса буде тебе чекати в дорозі!!! Fuji x t20 + Samyang 21mm
усі фото зроблені з максимально відкритою діафрагмою 1.4", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині побоюються навали земельних рейдерів
Сьогодні, 14:37
Туманний ранок на Волині: атмосферні осінні фото
Сьогодні, 14:15