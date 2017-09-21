На Волині побоюються навали земельних рейдерів

На майже половину земель Волинської області, згілно із даними Держгеокадастру, ще не оформили права власності у відповідному реєстрі. Така земля може бути мішенню для рейдерів.Про це йшлося 24 жовтня під час засідання розширеної колегії ОДА.Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДАдоповідав про самовільне користування земельними ділянками. За його словами, до рейдерства «спонукає» наявність на території області чимало «білих плям» - ділянок, яким не присвоєний кадастровий номер. Йдеться про землю, яка не успадкована, немає оформлених документів тощо.«Величезні площі у нас сьогодні є, над якими маємо працювати і на місцях, і, в першу чергу сільські ради, ОТГ, райдержадміністрації та Держгеокадастр, який має цьому сприяти. За їхньою інформацію, лише 57% власників земель отримали державні акти, 43% ще не оформили право власності у реєстрі, адже спочатку 2013 року видача державних актів на право власності на землю не здійснюється, а право власності реєструють в реєстрі прав на нерухоме майно», - розповів Горбенко.Інформація про такий великий відсоток земель, на яких не оформлене право власності, спровокувала жваву дискусію.«Мені здається, що цифра трохи перебільшена. 43% земель, на які нині не встановлене право власності, це якраз і самі що не є підстави для рейдерства. Мені здається, що цифра така не може бути така велика», - зауважив аграрій, директор ТОВ «П’ятидні»Адже якщо не зареєстроване право власності, то не може бути зареєстрованим й право користування, договори оренди, тож виходить, що землю використовують не зовсім законно.«Це цифра колосальна. Якщо рейдери з інших областей, на щастя, на Волині їх або немає взагалі, або вони дрібні, дізнаються, що робиться на Волині, то вже завтра-післязавтра для Петра Петровича (Шпиги, очільника ГУНП на Волині, - ред.) буде дуже багато роботи», - зауважив Діброва.Натомість голова ОДА Олександр Савченко нагадав, в області діє спеціальний «антрейдерський» штаб, який працює на попередження спроб самовільного захоплення земель.«Ми докладемо зусиль, щоб навіть таких спроб і не було. 43% я теж, думаю, що це дуже багато. Але антирейдерський штаб буде працювати цілу осінь і зиму», - запевнив голова ОДА. За його словами, у цьому напрямку також посилено співпрацюватимуть із правоохоронними органами.