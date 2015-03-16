П'яний водій протаранив чотири припарковані автівки і заснув. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, передає



Зазначимо, аварія трапилася 23 жовтня.



«О 19 годині вечора патрульні отримали інформацію, що на вулиці Морозенка стоїть автомобіль, водій якого причетний до трьох дорожньо-транспортних пригод, які відбулися на вулиці Комарова.



Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Skoda, який здійснив зіткнення з ще одним авто Skoda та водія, який спав в салоні. Автомобіль мав характерні пошкодження, як після ДТП. Чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг надати офіцерам чіткої інформації», - повідомили у патрульній поліції Львівщини.



Згодом інспектори встановили особу порушника та очевидців події, які показали пошкоджені транспортні засоби та підтвердили, що саме цей водій є винуватцем ДТП.



На чоловіка склали 8 протоколів (4 протоколи за ст.124 КУпАП – вчинення ДТП; 3 протоколи за ст.122-4 – втеча з місця ДТП; протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння), винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів, вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий талон.



Крім цього водія госпіталізували у лікарню, оскільки він перебував в стані сильної інтоксикації алкоголем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові п'яний водій скоїв чотири ДТП і заснув за кермом.Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, передає УНН Зазначимо, аварія трапилася 23 жовтня.«О 19 годині вечора патрульні отримали інформацію, що на вулиці Морозенка стоїть автомобіль, водій якого причетний до трьох дорожньо-транспортних пригод, які відбулися на вулиці Комарова.Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Skoda, який здійснив зіткнення з ще одним авто Skoda та водія, який спав в салоні. Автомобіль мав характерні пошкодження, як після ДТП. Чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг надати офіцерам чіткої інформації», - повідомили у патрульній поліції Львівщини.Згодом інспектори встановили особу порушника та очевидців події, які показали пошкоджені транспортні засоби та підтвердили, що саме цей водій є винуватцем ДТП.На чоловіка склали 8 протоколів (4 протоколи за ст.124 КУпАП – вчинення ДТП; 3 протоколи за ст.122-4 – втеча з місця ДТП; протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння), винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів, вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий талон.Крім цього водія госпіталізували у лікарню, оскільки він перебував в стані сильної інтоксикації алкоголем.

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