П'яний водій протаранив чотири припарковані автівки і заснув. ФОТО
Сьогодні, 14:32
У Львові п'яний водій скоїв чотири ДТП і заснув за кермом.
Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, передає УНН.
Зазначимо, аварія трапилася 23 жовтня.
«О 19 годині вечора патрульні отримали інформацію, що на вулиці Морозенка стоїть автомобіль, водій якого причетний до трьох дорожньо-транспортних пригод, які відбулися на вулиці Комарова.
Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Skoda, який здійснив зіткнення з ще одним авто Skoda та водія, який спав в салоні. Автомобіль мав характерні пошкодження, як після ДТП. Чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг надати офіцерам чіткої інформації», - повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Згодом інспектори встановили особу порушника та очевидців події, які показали пошкоджені транспортні засоби та підтвердили, що саме цей водій є винуватцем ДТП.
На чоловіка склали 8 протоколів (4 протоколи за ст.124 КУпАП – вчинення ДТП; 3 протоколи за ст.122-4 – втеча з місця ДТП; протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння), винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів, вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий талон.
Крім цього водія госпіталізували у лікарню, оскільки він перебував в стані сильної інтоксикації алкоголем.
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Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, передає УНН.
Зазначимо, аварія трапилася 23 жовтня.
«О 19 годині вечора патрульні отримали інформацію, що на вулиці Морозенка стоїть автомобіль, водій якого причетний до трьох дорожньо-транспортних пригод, які відбулися на вулиці Комарова.
Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Skoda, який здійснив зіткнення з ще одним авто Skoda та водія, який спав в салоні. Автомобіль мав характерні пошкодження, як після ДТП. Чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг надати офіцерам чіткої інформації», - повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Згодом інспектори встановили особу порушника та очевидців події, які показали пошкоджені транспортні засоби та підтвердили, що саме цей водій є винуватцем ДТП.
На чоловіка склали 8 протоколів (4 протоколи за ст.124 КУпАП – вчинення ДТП; 3 протоколи за ст.122-4 – втеча з місця ДТП; протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння), винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів, вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий талон.
Крім цього водія госпіталізували у лікарню, оскільки він перебував в стані сильної інтоксикації алкоголем.
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