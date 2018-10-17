У Луцьку муніципали знесли декілька парканів. ФОТО
Сьогодні, 18:34
Луцькі муніципали демонтували незаконні паркани на вулиці Корольова, 11.
Демонтаж відбувся 23 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
«Їх самовільно змайстрували жителі та облаштували під вікнами будинку, що заборонено Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правилами благоустрою міста Луцька»», – йдеться у повідомленні.
Окрім огорож, інспектори демонтували дерев’яні стовпці, а також прибрали гілля та автомобільні шини.
Усі роботи працівники відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька проводили на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.10.2018 за № 667-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».
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Демонтаж відбувся 23 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
«Їх самовільно змайстрували жителі та облаштували під вікнами будинку, що заборонено Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правилами благоустрою міста Луцька»», – йдеться у повідомленні.
Окрім огорож, інспектори демонтували дерев’яні стовпці, а також прибрали гілля та автомобільні шини.
Усі роботи працівники відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька проводили на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.10.2018 за № 667-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».
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