У Луцьку муніципали знесли декілька парканів. ФОТО





Демонтаж відбувся 23 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



«Їх самовільно змайстрували жителі та облаштували під вікнами будинку, що заборонено Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правилами благоустрою міста Луцька»», – йдеться у повідомленні.



Окрім огорож, інспектори демонтували дерев’яні стовпці, а також прибрали гілля та автомобільні шини.



Усі роботи працівники відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька проводили на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.10.2018 за № 667-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали демонтували незаконні паркани на вулиці Корольова, 11.Демонтаж відбувся 23 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.«Їх самовільно змайстрували жителі та облаштували під вікнами будинку, що заборонено Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правилами благоустрою міста Луцька»», – йдеться у повідомленні.Окрім огорож, інспектори демонтували дерев’яні стовпці, а також прибрали гілля та автомобільні шини.Усі роботи працівники відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька проводили на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.10.2018 за № 667-1 «Про впорядкування прибудинкових територій».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію