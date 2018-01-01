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Назвали район на Волині, який найліпше «орудує» резервними землями

Назвали район на Волині, який найліпше «орудує» резервними землями
У Локачинському районі найкращі на Волині результати моніторингу, оцінки та використання вільних земель резерву та запасу.

Про це йшлося 24 жовтня під час засідання розширеної колегії у Волинській обласній державній адміністрації.

Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДА Юрій Горбенко розповів, що на Волині десятки тисяч вільних земель резерву та запасу. Водночас, не у всіх районах знають, як із ними впоратися.

«Я можу назвати: гарні результати по моніторингу та реальному оцінюванні і використанні цих земель лише у Локачинському районі, де із 1200 га таких земель практично всі вони передані в оренду. Це єдиний район, де абсолютно володіють ситуацією по тому, як використовуються їхні землі», - мовив Горбенко.

Натомість в окремих районах взагалі не укладають договорів оренди на ці землі – йдеться наприклад, про Камінь-Каширський та Любешівський районі. Також Горбенко відзначив «незрозумілу картину» у Горохівському районі та підкреслив, що нині треба володіти кожним гектаром державної землі.

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Теги: земля, резерв, запас, оренда, облік
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