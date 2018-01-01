Назвали район на Волині, який найліпше «орудує» резервними землями
Сьогодні, 19:47
У Локачинському районі найкращі на Волині результати моніторингу, оцінки та використання вільних земель резерву та запасу.
Про це йшлося 24 жовтня під час засідання розширеної колегії у Волинській обласній державній адміністрації.
Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДА Юрій Горбенко розповів, що на Волині десятки тисяч вільних земель резерву та запасу. Водночас, не у всіх районах знають, як із ними впоратися.
«Я можу назвати: гарні результати по моніторингу та реальному оцінюванні і використанні цих земель лише у Локачинському районі, де із 1200 га таких земель практично всі вони передані в оренду. Це єдиний район, де абсолютно володіють ситуацією по тому, як використовуються їхні землі», - мовив Горбенко.
Натомість в окремих районах взагалі не укладають договорів оренди на ці землі – йдеться наприклад, про Камінь-Каширський та Любешівський районі. Також Горбенко відзначив «незрозумілу картину» у Горохівському районі та підкреслив, що нині треба володіти кожним гектаром державної землі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 24 жовтня під час засідання розширеної колегії у Волинській обласній державній адміністрації.
Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДА Юрій Горбенко розповів, що на Волині десятки тисяч вільних земель резерву та запасу. Водночас, не у всіх районах знають, як із ними впоратися.
«Я можу назвати: гарні результати по моніторингу та реальному оцінюванні і використанні цих земель лише у Локачинському районі, де із 1200 га таких земель практично всі вони передані в оренду. Це єдиний район, де абсолютно володіють ситуацією по тому, як використовуються їхні землі», - мовив Горбенко.
Натомість в окремих районах взагалі не укладають договорів оренди на ці землі – йдеться наприклад, про Камінь-Каширський та Любешівський районі. Також Горбенко відзначив «незрозумілу картину» у Горохівському районі та підкреслив, що нині треба володіти кожним гектаром державної землі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:06
Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Назвали район на Волині, який найліпше «орудує» резервними землями
Сьогодні, 19:47
В Україні заборонили кілька препаратів від небезпечних хвороб
Сьогодні, 19:33