Назвали район на Волині, який найліпше «орудує» резервними землями

У Локачинському районі найкращі на Волині результати моніторингу, оцінки та використання вільних земель резерву та запасу.Про це йшлося 24 жовтня під час засідання розширеної колегії у Волинській обласній державній адміністрації.Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДАрозповів, що на Волині десятки тисяч вільних земель резерву та запасу. Водночас, не у всіх районах знають, як із ними впоратися.«Я можу назвати: гарні результати по моніторингу та реальному оцінюванні і використанні цих земель лише у Локачинському районі, де із 1200 га таких земель практично всі вони передані в оренду. Це єдиний район, де абсолютно володіють ситуацією по тому, як використовуються їхні землі», - мовив Горбенко.Натомість в окремих районах взагалі не укладають договорів оренди на ці землі – йдеться наприклад, про Камінь-Каширський та Любешівський районі. Також Горбенко відзначив «незрозумілу картину» у Горохівському районі та підкреслив, що нині треба володіти кожним гектаром державної землі.