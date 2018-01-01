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Розповіли, коли зростуть тарифи на тепло і гарячу воду

Розповіли, коли зростуть тарифи на тепло і гарячу воду
Тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости з 1 грудня на 16%.

Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, - повідомляє Укрінформ.

"Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Це може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", - сказав Рева.

На позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 19 жовтня, Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада - до 8550 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що 90% прибутків НАК "Нафтогаз України" буде сплачено у вигляді дивідендів до державного бюджету та витрачено на потреби громадян.

Уряд заклав у проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень на субсидії для громадян, що потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

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Теги: тариф, тепло
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