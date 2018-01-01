Розповіли, коли зростуть тарифи на тепло і гарячу воду





Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, - повідомляє



"Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Це може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", - сказав Рева.



На позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 19 жовтня, Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада - до 8550 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що 90% прибутків НАК "Нафтогаз України" буде сплачено у вигляді дивідендів до державного бюджету та витрачено на потреби громадян.



Уряд заклав у проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень на субсидії для громадян, що потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости з 1 грудня на 16%.Про це розповів міністр соціальної політики, - повідомляє Укрінформ "Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Це може бути не раніше 1 грудня. За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%", - сказав Рева.На позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 19 жовтня, Кабінет міністрів підтримав підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада - до 8550 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ). Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що 90% прибутків НАК "Нафтогаз України" буде сплачено у вигляді дивідендів до державного бюджету та витрачено на потреби громадян.Уряд заклав у проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень на субсидії для громадян, що потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

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