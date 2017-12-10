У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці Йож Митько.



Він зазначив, що чоловік помітив дим, який йшов з салону та з-під капоту і викликав рятувальників.



«Авто вскрили, оскільки за всіми ознаками в ньому встановлено газове обладнання і була вірогідність вибуху пожежу швидко загасили», – йдеться у дописі.



На місці події працювала поліція. Власника шукають.





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