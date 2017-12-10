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У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО

У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Відродження горів Volkswagen.

Про це на своїй сторінці Йож Митько.

Він зазначив, що чоловік помітив дим, який йшов з салону та з-під капоту і викликав рятувальників.

«Авто вскрили, оскільки за всіми ознаками в ньому встановлено газове обладнання і була вірогідність вибуху пожежу швидко загасили», – йдеться у дописі.

На місці події працювала поліція. Власника шукають.


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Теги: пожежа, авто, Луцьк
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