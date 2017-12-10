У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
У Луцьку на проспекті Відродження горів Volkswagen.
Про це на своїй сторінці Йож Митько.
Він зазначив, що чоловік помітив дим, який йшов з салону та з-під капоту і викликав рятувальників.
«Авто вскрили, оскільки за всіми ознаками в ньому встановлено газове обладнання і була вірогідність вибуху пожежу швидко загасили», – йдеться у дописі.
На місці події працювала поліція. Власника шукають.
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Про це на своїй сторінці Йож Митько.
Він зазначив, що чоловік помітив дим, який йшов з салону та з-під капоту і викликав рятувальників.
«Авто вскрили, оскільки за всіми ознаками в ньому встановлено газове обладнання і була вірогідність вибуху пожежу швидко загасили», – йдеться у дописі.
На місці події працювала поліція. Власника шукають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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