Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем

Волинські поліцейські розповіли про найпоширеніші схеми шахрайств в області.За минулу добу до органів та підрозділів поліції Волині надійшло три звернення від громадян про те, що їх ошукали шахраї, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою видурили у волинян майже 30 тис. грн..Найчастіше волиняни стають потерпілими від шахраїв, купуючи товари, які замовляють на різноманітних Інтернет-сайтах. Переказавши кошти на банківські рахунки зловмисників люди так і не отримують товарів.Поліція попереджає, щоб не стати жертвою шахраїв, оплачуйте за товар тільки після його отримання. В жодному разі не розголошуйте особисті дані, які не є обов’язковими для перерахунку коштів (дату народження, дівоче прізвище матері тощо), також нікому не повідомляти пін-код до карткового банківського рахунку.Одним із поширених видів шахрайств, є повідомлення зловмисниками громадян про загрозу кримінальної відповідальності їх родичів та наче можливість за гроші вирішення питання про її уникнення.Люди, які телефонують з такого приводу й представляються працівниками поліції, не мають жодного відношення до правоохоронних органів, а вигадують даний сценарій лише з метою незаконної наживи.У випадку шахрайств невідкладно телефонуйте за номером служби «102» поліції.