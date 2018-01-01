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Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем

Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем
Волинські поліцейські розповіли про найпоширеніші схеми шахрайств в області.

За минулу добу до органів та підрозділів поліції Волині надійшло три звернення від громадян про те, що їх ошукали шахраї, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою видурили у волинян майже 30 тис. грн..

Найчастіше волиняни стають потерпілими від шахраїв, купуючи товари, які замовляють на різноманітних Інтернет-сайтах. Переказавши кошти на банківські рахунки зловмисників люди так і не отримують товарів.

Поліція попереджає, щоб не стати жертвою шахраїв, оплачуйте за товар тільки після його отримання. В жодному разі не розголошуйте особисті дані, які не є обов’язковими для перерахунку коштів (дату народження, дівоче прізвище матері тощо), також нікому не повідомляти пін-код до карткового банківського рахунку.

Одним із поширених видів шахрайств, є повідомлення зловмисниками громадян про загрозу кримінальної відповідальності їх родичів та наче можливість за гроші вирішення питання про її уникнення.

Люди, які телефонують з такого приводу й представляються працівниками поліції, не мають жодного відношення до правоохоронних органів, а вигадують даний сценарій лише з метою незаконної наживи.

У випадку шахрайств невідкладно телефонуйте за номером служби «102» поліції.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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