Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем
Сьогодні, 18:42
Волинські поліцейські розповіли про найпоширеніші схеми шахрайств в області.
За минулу добу до органів та підрозділів поліції Волині надійшло три звернення від громадян про те, що їх ошукали шахраї, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою видурили у волинян майже 30 тис. грн..
Найчастіше волиняни стають потерпілими від шахраїв, купуючи товари, які замовляють на різноманітних Інтернет-сайтах. Переказавши кошти на банківські рахунки зловмисників люди так і не отримують товарів.
Поліція попереджає, щоб не стати жертвою шахраїв, оплачуйте за товар тільки після його отримання. В жодному разі не розголошуйте особисті дані, які не є обов’язковими для перерахунку коштів (дату народження, дівоче прізвище матері тощо), також нікому не повідомляти пін-код до карткового банківського рахунку.
Одним із поширених видів шахрайств, є повідомлення зловмисниками громадян про загрозу кримінальної відповідальності їх родичів та наче можливість за гроші вирішення питання про її уникнення.
Люди, які телефонують з такого приводу й представляються працівниками поліції, не мають жодного відношення до правоохоронних органів, а вигадують даний сценарій лише з метою незаконної наживи.
У випадку шахрайств невідкладно телефонуйте за номером служби «102» поліції.
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За минулу добу до органів та підрозділів поліції Волині надійшло три звернення від громадян про те, що їх ошукали шахраї, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою видурили у волинян майже 30 тис. грн..
Найчастіше волиняни стають потерпілими від шахраїв, купуючи товари, які замовляють на різноманітних Інтернет-сайтах. Переказавши кошти на банківські рахунки зловмисників люди так і не отримують товарів.
Поліція попереджає, щоб не стати жертвою шахраїв, оплачуйте за товар тільки після його отримання. В жодному разі не розголошуйте особисті дані, які не є обов’язковими для перерахунку коштів (дату народження, дівоче прізвище матері тощо), також нікому не повідомляти пін-код до карткового банківського рахунку.
Одним із поширених видів шахрайств, є повідомлення зловмисниками громадян про загрозу кримінальної відповідальності їх родичів та наче можливість за гроші вирішення питання про її уникнення.
Люди, які телефонують з такого приводу й представляються працівниками поліції, не мають жодного відношення до правоохоронних органів, а вигадують даний сценарій лише з метою незаконної наживи.
У випадку шахрайств невідкладно телефонуйте за номером служби «102» поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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