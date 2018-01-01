Волинянин на «Іграх Нескорених» здобув «бронзу»

Богдан Оксентюк приніс "бронзу" збірній України.



Про це повідомляють на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine.



"Вітаємо Володимира Короля зі сріблом Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Бронзу здобув Богдан Оксентюк. Віктор Шинкарук на п'ятому місці".



Нагадаємо, що двоє волинян: Майя Москвич і Богдан Оксентюк представляють Україну на Іграх Нескорених, які проходять в Сіднеї.



Довідка. Ігри нескорених - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.







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