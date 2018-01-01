Суспільне Волині шукає нові обличчя

Суспільне Волині шукає для навчання радіо- і телеведучих, звукорежисерів, телеоператорів, режисерів ефіру.Так, цієї осені стартує кастинг на навчання в проекті «Практикум на UA:ВОЛИНЬ». Про це повідомив луцький телеведучий"Три роки поспіль, починаючи з 2015 року, команда телешоу «Ранок Нової Волині» (тоді іще на державному телеканалі «Нова Волинь») на чолі із керівником та ведучим проекту Михайлом Кузьмичем шукала і навчала телеведучих у проекті «Ранкова Телешкола». Чимало випускників цієї «Телешколи» потім стали штатними працівниками ранкової команди волинського телеканалу й багатьох інших ЗМІ області та України. Цьогоріч організатори розширили відомий навчальний бренд в рамках всеукраїнського Практикуму, щоб відкривати світу не лише нових телеведучих, але й радіо-ді-джеїв, звукорежисерів, телеоператорів та режисерів ефіру", - йдеться у дописі.«Якщо Ви креативний і активний студент, маєте хист до телебачення чи радіо, якщо ви спите і бачите себе успішним на телеекрані чи у радіоефірі, полюбляєте знімати відео чи фото в Instagram або хочете запустити свій канал у YouTube – тоді «Практикум на UA:ВОЛИНЬ» створено саме для вас!» - поділився лінійний продюсер телеканалу «UA:ВОЛИНЬ» та автор цього проекту Михайло Кузьмич.Отож, з 5 по 8 листопада 2018 року відбудуться три кастинги у приміщеннях навчальних закладів Волині – у СНУ імені Лесі Українки, Луцькому НТУ та Волинському коледжі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського.Після відбору учасники матимуть можливість 3 тижні безоплатно навчатися на «UA:ВОЛИНЬ»: лекції з теорії телебачення та радіо, а також практичні заняття від відомих теле- та радіоведучих, журналістів, професійних режисерів, телеоператорів та звукорежисерів.Після закінчення «Практикуму на UA:ВОЛИНЬ» учасники отримають сертифікати про отриманні знання. Здобуті навички допоможуть створити власний теле- чи радіопродукт, гідний пітчингу проектів для Суспільного мовлення України.А найкращі випускники матимуть можливість отримати пропозиції щодо роботи позаштатними працівниками Суспільного чи офіційного працевлаштування на телеканалі «UA:ВОЛИНЬ» та «Українського радіо Луцьк».