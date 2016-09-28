Лучани з'ясовували, чому немає маршрутки «ЛПЗ – Вересневе». ФОТО

Миколою Яручиком та представником ГР «Свідомі» Михайлом Находом з'ясовували, чому відсутнє транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе.



Пропозиції та зауваження лучан 24 жовтня вислухав начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, – пише



Зі слів депутата Яручика, містяни зібрали більше 700 підписів, аби відновити маршрут № 4, який сполучав мікрорайон ДПЗ із мікрорайоном Вересневе, однак відновлення не відбулося.



«Якщо просто говорити, то ми хочемо, аби відновили маршрут № 4, який було скасовано, а потім не було подано на конкурс документів від перевізників. Ми б хотіли цей маршрут відновити, щоб людям було комфортно добиратися з однієї точки до іншої, бо в цьому є потреба», – зауважив Микола Яручик.



Варто зауважити, що, зі слів лучан, цього маршруту не було понад півроку. Містяни додали, що зі зміною погодних умов, йти пішки дітям та й усім мешканцям району – це дуже серйозна проблема та небезпека.



До того ж лучани висловилися стосовно того, аби оптимізувати маршрути № 23, 32, 12.



Співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» Михайло Наход на зустрічі додав, що спільно з депутатом Миколою Яручиком організація працює вже близько півроку якраз по вирішенню проблем громадського транспорту і має конкретні напрацювання та пропозиції, які могли б стати у нагоді при удосконаленні перевезень громадським транспортом.



Так, пан Михайло нагадав, що під час презентації опитування лучан, на яку були запрошені й представники управління, але не прийшли, перевізники поскаржилися на міську раду, яка не виконує умов договорів.



«То, можливо, є сенс переглянути типовий договір за участі всіх? Щоб громадськість долучилася, перевізники переглянули ті договори, які ви укладаєте. Бо є проблема. Ви кажете, що на маршруті може бути 10 автобусів, а є 5-7. І що робити: розривати договір чи закривати на це очі? Можливо є сенс у договорі чітко прописувати графік руху маршруту, і не обманювати себе?», – зауважив Михайло Наход.



Він запропонував розробити графік маршрутів на реальну кількість транспортних засобів у перевізника, аби лучани могли розраховувати свій час, а не очікувати маршрути, яких немає.



За словами представника громадської організації важливим є перегляд договору, аби зробити його відповідним до реалій міста.



На таку пропозицію начальник управління Володимир Степанов повідомив, що форму типового договору розробляє і затверджує Кабмін або центральні органи виконавчої влади. Однак вже невдовзі з'явиться примірник нового договору.



«Його будемо приймати на виконкомі. Це буде примірна редакція», – зауважив начальник управління та пообіцяв надати примірник для ознайомлення на наступному тижні.



Результатами зустрічі стало погодження того, що Володимир Степанов разом із громадянами поїде на округ, аби переконатися у труднощах із доїздом. Також намагатиметься переговорити з ЛПЕ стосовно того, аби маршрут № 9а допоміг тимчасово вирішити питання із доїздом лучан. До того ж вдалося домовитися про спільну зустріч з громадою, владою, управлінням і перевізниками, аби вирішити проблемні запитання із транспортом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани з депутатомта представником ГР «Свідомі»з'ясовували, чому відсутнє транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе.Пропозиції та зауваження лучан 24 жовтня вислухав начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, – пише Конкурент Зі слів депутата Яручика, містяни зібрали більше 700 підписів, аби відновити маршрут № 4, який сполучав мікрорайон ДПЗ із мікрорайоном Вересневе, однак відновлення не відбулося.«Якщо просто говорити, то ми хочемо, аби відновили маршрут № 4, який було скасовано, а потім не було подано на конкурс документів від перевізників. Ми б хотіли цей маршрут відновити, щоб людям було комфортно добиратися з однієї точки до іншої, бо в цьому є потреба», – зауважив Микола Яручик.Варто зауважити, що, зі слів лучан, цього маршруту не було понад півроку. Містяни додали, що зі зміною погодних умов, йти пішки дітям та й усім мешканцям району – це дуже серйозна проблема та небезпека.До того ж лучани висловилися стосовно того, аби оптимізувати маршрути № 23, 32, 12.Співзасновник Громадянського Руху «Свідомі»на зустрічі додав, що спільно з депутатом Миколою Яручиком організація працює вже близько півроку якраз по вирішенню проблем громадського транспорту і має конкретні напрацювання та пропозиції, які могли б стати у нагоді при удосконаленні перевезень громадським транспортом.Так, пан Михайло нагадав, що під час презентації опитування лучан, на яку були запрошені й представники управління, але не прийшли, перевізники поскаржилися на міську раду, яка не виконує умов договорів.«То, можливо, є сенс переглянути типовий договір за участі всіх? Щоб громадськість долучилася, перевізники переглянули ті договори, які ви укладаєте. Бо є проблема. Ви кажете, що на маршруті може бути 10 автобусів, а є 5-7. І що робити: розривати договір чи закривати на це очі? Можливо є сенс у договорі чітко прописувати графік руху маршруту, і не обманювати себе?», – зауважив Михайло Наход.Він запропонував розробити графік маршрутів на реальну кількість транспортних засобів у перевізника, аби лучани могли розраховувати свій час, а не очікувати маршрути, яких немає.За словами представника громадської організації важливим є перегляд договору, аби зробити його відповідним до реалій міста.На таку пропозицію начальник управління Володимир Степанов повідомив, що форму типового договору розробляє і затверджує Кабмін або центральні органи виконавчої влади. Однак вже невдовзі з'явиться примірник нового договору.«Його будемо приймати на виконкомі. Це буде примірна редакція», – зауважив начальник управління та пообіцяв надати примірник для ознайомлення на наступному тижні.Результатами зустрічі стало погодження того, що Володимир Степанов разом із громадянами поїде на округ, аби переконатися у труднощах із доїздом. Також намагатиметься переговорити з ЛПЕ стосовно того, аби маршрут № 9а допоміг тимчасово вирішити питання із доїздом лучан. До того ж вдалося домовитися про спільну зустріч з громадою, владою, управлінням і перевізниками, аби вирішити проблемні запитання із транспортом.

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