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У Любешівському районі розпочався опалювальний сезон

У Любешівському районі розпочався опалювальний сезон
Офіційний старт подачі тепла в районі відбувся сьогодні, 24 жовтня, - на виконання розпорядження голови Любешівської РДА Сергія Фесика.

Відповідно до цього розпорядження керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та підприємств, установ, організацій, виконкоми сільських, селищної рад зобов’язані також забезпечити своєчасні розрахунки за спожитий природний газ та електроенергію, - пише газета Нове Життя.

З метою економії енергоресурсів суворо дотримуватися температурних графіків роботи котелень.

Нагадаємо, згідно з законодавством України, рішення про початок опалювального сезону приймають на місцевому рівні, коли температура повітря складає +8° тепла більше трьох діб.

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Теги: опалення, тепло
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