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«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр

«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр
16-річний хлопець, якого знайшли повішеним у селі Дігтів Зарічанської ОТГ, ймовірно, покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.

Про це пише Буг.

Нагадаємо, мати, повернувшись з роботи, вдома знайшла повішеним свого сина.

Місцеві жителі говорять, що причиною такого вчинку скоріш за все стало нерозділене кохання. На руках у юнака були написи: “666”, “13”.

Хлопця звали Тарас. В його інстаграмі під останнім фото, яке опубліковано два дні тому, 22-го жовтня, лишився запис: “Коли я помру, ти будеш мене любити”.

Голова Зарічанської громади Ігор Пальонка розповів, що трагедія стала справжнім шоком.

“Сім’я у них хороша. Матір працює в соцзахисті, допомагає місцевим людям літнього віку. Батько – фермер-одноосібник. Часто нам допомагав в роботі по благоустрою. Директор школи в Суходолах розповіла, що хлопець нормальний, вчився старанно”, – повідомив голова громади.

Жителі села Дігтів теж наголошують, що такий вчинок хлопця став справнім шоком. Кажуть, що сім’я благополучна, багато працюють. В сім’ї дві дитини, росте ще донька.

«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр

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Теги: самогубство, смерть
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