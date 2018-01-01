«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр





Про це пише



Нагадаємо, мати, повернувшись з роботи, вдома знайшла повішеним свого сина.



Місцеві жителі говорять, що причиною такого вчинку скоріш за все стало нерозділене кохання.



Хлопця звали Тарас. В його інстаграмі під останнім фото, яке опубліковано два дні тому, 22-го жовтня, лишився запис: “Коли я помру, ти будеш мене любити”.



Голова Зарічанської громади Ігор Пальонка розповів, що трагедія стала справжнім шоком.



“Сім’я у них хороша. Матір працює в соцзахисті, допомагає місцевим людям літнього віку. Батько – фермер-одноосібник. Часто нам допомагав в роботі по благоустрою. Директор школи в Суходолах розповіла, що хлопець нормальний, вчився старанно”, – повідомив голова громади.



Жителі села Дігтів теж наголошують, що такий вчинок хлопця став справнім шоком. Кажуть, що сім’я благополучна, багато працюють. В сім’ї дві дитини, росте ще донька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річний хлопець, якого знайшли повішеним у селі Дігтів Зарічанської ОТГ, ймовірно, покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.Про це пише Буг Нагадаємо, мати, повернувшись з роботи,Місцеві жителі говорять, що причиною такого вчинку скоріш за все стало нерозділене кохання. На руках у юнака були написи: “666”, “13” Хлопця звали. В його інстаграмі під останнім фото, яке опубліковано два дні тому, 22-го жовтня, лишився запис: “Коли я помру, ти будеш мене любити”.Голова Зарічанської громадирозповів, що трагедія стала справжнім шоком.“Сім’я у них хороша. Матір працює в соцзахисті, допомагає місцевим людям літнього віку. Батько – фермер-одноосібник. Часто нам допомагав в роботі по благоустрою. Директор школи в Суходолах розповіла, що хлопець нормальний, вчився старанно”, – повідомив голова громади.Жителі села Дігтів теж наголошують, що такий вчинок хлопця став справнім шоком. Кажуть, що сім’я благополучна, багато працюють. В сім’ї дві дитини, росте ще донька.

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