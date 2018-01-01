«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр
Сьогодні, 16:22
16-річний хлопець, якого знайшли повішеним у селі Дігтів Зарічанської ОТГ, ймовірно, покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.
Про це пише Буг.
Нагадаємо, мати, повернувшись з роботи, вдома знайшла повішеним свого сина.
Місцеві жителі говорять, що причиною такого вчинку скоріш за все стало нерозділене кохання. На руках у юнака були написи: “666”, “13”.
Хлопця звали Тарас. В його інстаграмі під останнім фото, яке опубліковано два дні тому, 22-го жовтня, лишився запис: “Коли я помру, ти будеш мене любити”.
Голова Зарічанської громади Ігор Пальонка розповів, що трагедія стала справжнім шоком.
“Сім’я у них хороша. Матір працює в соцзахисті, допомагає місцевим людям літнього віку. Батько – фермер-одноосібник. Часто нам допомагав в роботі по благоустрою. Директор школи в Суходолах розповіла, що хлопець нормальний, вчився старанно”, – повідомив голова громади.
Жителі села Дігтів теж наголошують, що такий вчинок хлопця став справнім шоком. Кажуть, що сім’я благополучна, багато працюють. В сім’ї дві дитини, росте ще донька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
Нагадаємо, мати, повернувшись з роботи, вдома знайшла повішеним свого сина.
Місцеві жителі говорять, що причиною такого вчинку скоріш за все стало нерозділене кохання. На руках у юнака були написи: “666”, “13”.
Хлопця звали Тарас. В його інстаграмі під останнім фото, яке опубліковано два дні тому, 22-го жовтня, лишився запис: “Коли я помру, ти будеш мене любити”.
Голова Зарічанської громади Ігор Пальонка розповів, що трагедія стала справжнім шоком.
“Сім’я у них хороша. Матір працює в соцзахисті, допомагає місцевим людям літнього віку. Батько – фермер-одноосібник. Часто нам допомагав в роботі по благоустрою. Директор школи в Суходолах розповіла, що хлопець нормальний, вчився старанно”, – повідомив голова громади.
Жителі села Дігтів теж наголошують, що такий вчинок хлопця став справнім шоком. Кажуть, що сім’я благополучна, багато працюють. В сім’ї дві дитини, росте ще донька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
Карпати засипало снігом. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
«Коли я помру, ти будеш мене любити»: чому повісився волинський школяр
Сьогодні, 16:22
У Любешівському районі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 16:10
Лучани з'ясовували, чому немає маршрутки «ЛПЗ – Вересневе». ФОТО
Сьогодні, 16:07