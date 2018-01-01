Карпати засипало снігом. ВІДЕО





При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає. Про це у коментарі УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук, - пише



"У наступні два дні (24-25 жовтня - ред.) у нас очікується з опадами у гірській частині, на такій висоті, як Драгобрат, там буде випадати мокрий сніг з переходом у чистий сніг. Сьогоднішній день буде сніжити і наступна доба буде продовжуватися", - зазначив він.



За його словами, очікується, що сьогодні-завтра будуть опади, а у п'ятницю, 26 жовтня, вже буде майже без опадів, і субота-неділя, 27-28 жовтня, потеплішає.



"Піднімається температура (на вихідних - ред.) у нас вже: орієнтовно ми очікуємо, що градусів на 5 підніметься від тієї, що сьогодні. Сьогодні на високогір'ї температура коливається від +2 до -2. Ця ніч, яка буде на завтра, очікується до -5 на високогір'ї і вдень (25 жовтня - ред.) -3. Досить-таки прохолодна доба. І сьогодні дуже сильний вітер", - зазначив синоптик.



З його слів, наразі також випадають опади. "Зараз випадають опади - на рівнині випадають у вигляді дощу, а на високогір'ї - у вигляді дощу і мокрого снігу. А у другій половині дня, ввечері, ми очікуємо, що може перейти у сніг. Вночі це теж сніг", - вказав Манівчук.



З його слів, на ранок завтрашнього дня на високогір'ї може бути до 20 см снігу.



"Зараз середня висота по Драгобрату - 15 см снігу. Очікуємо, що до ранку випаде орієнтовно 5-7 см. Тобто, буде у нас 20 см снігу на ранок на високогір'ї. Завтра доба теж із опадами", - заявив синоптик.



"Вранці буде сніг чистий з переходом до вечора у мокрий сніг. За завтрашній день ще може випасти 7-9 см ще за наступну добу. Тобто, снігу багато", - додав він.



Нагадаємо, в Україні очікується різка зміна погоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Високогір'я Карпат у межах Закарпатської області засипає мокрим снігом, до ночі він може посилитися до снігу, а температура знизиться до 5 градусів нижче нуля.При цьому на ранок четверга у високогір'ї очікується до 20 сантиметрів снігу. Уже до вихідних потеплішає. Про це у коментарі УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук, - пише УНН "У наступні два дні (24-25 жовтня - ред.) у нас очікується з опадами у гірській частині, на такій висоті, як Драгобрат, там буде випадати мокрий сніг з переходом у чистий сніг. Сьогоднішній день буде сніжити і наступна доба буде продовжуватися", - зазначив він.За його словами, очікується, що сьогодні-завтра будуть опади, а у п'ятницю, 26 жовтня, вже буде майже без опадів, і субота-неділя, 27-28 жовтня, потеплішає."Піднімається температура (на вихідних - ред.) у нас вже: орієнтовно ми очікуємо, що градусів на 5 підніметься від тієї, що сьогодні. Сьогодні на високогір'ї температура коливається від +2 до -2. Ця ніч, яка буде на завтра, очікується до -5 на високогір'ї і вдень (25 жовтня - ред.) -3. Досить-таки прохолодна доба. І сьогодні дуже сильний вітер", - зазначив синоптик.З його слів, наразі також випадають опади. "Зараз випадають опади - на рівнині випадають у вигляді дощу, а на високогір'ї - у вигляді дощу і мокрого снігу. А у другій половині дня, ввечері, ми очікуємо, що може перейти у сніг. Вночі це теж сніг", - вказав Манівчук.З його слів, на ранок завтрашнього дня на високогір'ї може бути до 20 см снігу."Зараз середня висота по Драгобрату - 15 см снігу. Очікуємо, що до ранку випаде орієнтовно 5-7 см. Тобто, буде у нас 20 см снігу на ранок на високогір'ї. Завтра доба теж із опадами", - заявив синоптик."Вранці буде сніг чистий з переходом до вечора у мокрий сніг. За завтрашній день ще може випасти 7-9 см ще за наступну добу. Тобто, снігу багато", - додав він.Нагадаємо, в Україні очікується різка зміна погоди.

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