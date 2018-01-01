вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*

Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*
А Ви знали, що заклади харчування ТРЦ «ПортCity» створили смачні сезонні страви з додаванням гарбуза, і не тільки...? Сезон осені заворожує різноманітним «букетом» смаків, що Вам найбільше до вподоби?

«New York Street Pizza», 2 поверх

У піцерії створили ціле сезонне меню з гарбуза: салат «Дарунок осені», крем-суп з гарбуза, гарбузовий мафін та корисні соки з додаванням гарбуза. Це обов’язково треба спробувати!

«Франсуа», 2 поверх

У кав’ярні посмакуйте сезонні новинки, а саме малиновий круасан з малиною або чіабату «Гарбузову» у поєднанні з «Цитрусовим» або «Смородиновим» чаєм.

«Білий налив», 2 поверх

У сидерії «Білий налив» всі напої з яблук! А ще ви можете покуштувати класичні або вегетеріанські хот-доги, а також пироги з куркою або яблуками. Ніколи не куштували устриці? У сидерії вони коштують лише 29 гривень! Дуже вигідно та смачно!

«Челентано», 3 поверх

Серед сезонного меню піцерії з’явилася піца з різноманітним насінням, що дуже корисно восени для здоров’я! Такого немає у жодному іншому закладі ТРЦ «ПортCity»!

Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity», адже ніде так смачно не буває, як у нас!

Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:13
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:43
Волинян кидають на гроші: ТОП найпопулярніших схем
Сьогодні, 18:42
У Луцьку муніципали знесли декілька парканів. ФОТО
Сьогодні, 18:34
Схожі новини
Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»* Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*
23 жовтень, 20:47
«Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»* «Halloween» для наймолодших у «Figli Migli»*
22 жовтень, 15:47
Козак Party у ТРЦ «ПортCity»* Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*
11 жовтень, 20:15
Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»* Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
09 жовтень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 19:25
 0
Суспільне Волині шукає нові обличчя
Сьогодні, 19:19
 0
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:13
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8