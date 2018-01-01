Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:43
А Ви знали, що заклади харчування ТРЦ «ПортCity» створили смачні сезонні страви з додаванням гарбуза, і не тільки...? Сезон осені заворожує різноманітним «букетом» смаків, що Вам найбільше до вподоби?
«New York Street Pizza», 2 поверх
У піцерії створили ціле сезонне меню з гарбуза: салат «Дарунок осені», крем-суп з гарбуза, гарбузовий мафін та корисні соки з додаванням гарбуза. Це обов’язково треба спробувати!
«Франсуа», 2 поверх
У кав’ярні посмакуйте сезонні новинки, а саме малиновий круасан з малиною або чіабату «Гарбузову» у поєднанні з «Цитрусовим» або «Смородиновим» чаєм.
«Білий налив», 2 поверх
У сидерії «Білий налив» всі напої з яблук! А ще ви можете покуштувати класичні або вегетеріанські хот-доги, а також пироги з куркою або яблуками. Ніколи не куштували устриці? У сидерії вони коштують лише 29 гривень! Дуже вигідно та смачно!
«Челентано», 3 поверх
Серед сезонного меню піцерії з’явилася піца з різноманітним насінням, що дуже корисно восени для здоров’я! Такого немає у жодному іншому закладі ТРЦ «ПортCity»!
Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity», адже ніде так смачно не буває, як у нас!
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«New York Street Pizza», 2 поверх
У піцерії створили ціле сезонне меню з гарбуза: салат «Дарунок осені», крем-суп з гарбуза, гарбузовий мафін та корисні соки з додаванням гарбуза. Це обов’язково треба спробувати!
«Франсуа», 2 поверх
У кав’ярні посмакуйте сезонні новинки, а саме малиновий круасан з малиною або чіабату «Гарбузову» у поєднанні з «Цитрусовим» або «Смородиновим» чаєм.
«Білий налив», 2 поверх
У сидерії «Білий налив» всі напої з яблук! А ще ви можете покуштувати класичні або вегетеріанські хот-доги, а також пироги з куркою або яблуками. Ніколи не куштували устриці? У сидерії вони коштують лише 29 гривень! Дуже вигідно та смачно!
«Челентано», 3 поверх
Серед сезонного меню піцерії з’явилася піца з різноманітним насінням, що дуже корисно восени для здоров’я! Такого немає у жодному іншому закладі ТРЦ «ПортCity»!
Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity», адже ніде так смачно не буває, як у нас!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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