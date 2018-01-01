Гарбузовий сезон і не тільки у ТРЦ «ПортCity»*

А Ви знали, що заклади харчування ТРЦ «ПортCity» створили смачні сезонні страви з додаванням гарбуза, і не тільки...? Сезон осені заворожує різноманітним «букетом» смаків, що Вам найбільше до вподоби?У піцерії створили ціле сезонне меню з гарбуза: салат «Дарунок осені», крем-суп з гарбуза, гарбузовий мафін та корисні соки з додаванням гарбуза. Це обов’язково треба спробувати!У кав’ярні посмакуйте сезонні новинки, а саме малиновий круасан з малиною або чіабату «Гарбузову» у поєднанні з «Цитрусовим» або «Смородиновим» чаєм.У сидерії «Білий налив» всі напої з яблук! А ще ви можете покуштувати класичні або вегетеріанські хот-доги, а також пироги з куркою або яблуками. Ніколи не куштували устриці? У сидерії вони коштують лише 29 гривень! Дуже вигідно та смачно!Серед сезонного меню піцерії з’явилася піца з різноманітним насінням, що дуже корисно восени для здоров’я! Такого немає у жодному іншому закладі ТРЦ «ПортCity»!Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity», адже ніде так смачно не буває, як у нас!