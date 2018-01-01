На Житомирщині пенсіонери знайшли на городі скарб





Про це пише



Пара проживає на Житомирщині. На думку місцевих жителів, гроші могли належати тодішньому старості.



На той час, на думку фахівців, ці гроші були величезною сумою. Лише однієї монети вистачило б на купівлю корови.



"Це було ввечері, темніло, я вийшла на город і побачила такі ґудзики синенькі. Я не подумала, що це можуть бути гроші. Я взяла їх у кишеню халата і пішла додому", - розповідає жінка про те, як виявила скарб.



Пізніше, прийшовши додому, вона почала разом з чоловіком розглядати знахідку. Зрозумівши, що це монети, обидва вони вирушили в город і знайшли розбитий глечик, поруч з яким був розсип срібних монет.



У будинку, де проживає пара, за словами місцевих істориків, колись проживав староста Гроза. Це було саме на межі XIV - XV століть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя-пенсіонери виявили на власному городі скарб з древніми срібними монетами. Датовані вони XIV - XV століттями.Про це пише ТСН Пара проживає на Житомирщині. На думку місцевих жителів, гроші могли належати тодішньому старості.На той час, на думку фахівців, ці гроші були величезною сумою. Лише однієї монети вистачило б на купівлю корови."Це було ввечері, темніло, я вийшла на город і побачила такі ґудзики синенькі. Я не подумала, що це можуть бути гроші. Я взяла їх у кишеню халата і пішла додому", - розповідає жінка про те, як виявила скарб.Пізніше, прийшовши додому, вона почала разом з чоловіком розглядати знахідку. Зрозумівши, що це монети, обидва вони вирушили в город і знайшли розбитий глечик, поруч з яким був розсип срібних монет.У будинку, де проживає пара, за словами місцевих істориків, колись проживав староста Гроза. Це було саме на межі XIV - XV століть.

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