Скільки дітей відпочили в літніх таборах Волині
Сьогодні, 17:01
Влітку в області працювало 200 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де відновили сили 21,2 тис. школярів, з них 432 особи прибули з інших областей.
Дві третини дітей відпочили в пришкільних таборах з денним перебуванням. В 10 позаміських закладах оздоровились 6,0 тис. школярів, з яких майже 42% – на території Шацького району, повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Серед дітей, які скористались послугами оздоровлення та відпочинку, 30,1% становили діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, 7,3% – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, 3,6% – потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2,3% – сироти та позбавлені батьківського піклування, 1,3% – особи з інвалідністю.
Влітку на території Шацького району працювало 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де відновили сили 2,7 тис. школярів. В 3 стаціонарних таборах оздоровились 2,5 тис. дітей, а це 42% від усіх осіб, які скористались послугами позаміських таборів області.
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Дві третини дітей відпочили в пришкільних таборах з денним перебуванням. В 10 позаміських закладах оздоровились 6,0 тис. школярів, з яких майже 42% – на території Шацького району, повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Серед дітей, які скористались послугами оздоровлення та відпочинку, 30,1% становили діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, 7,3% – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, 3,6% – потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2,3% – сироти та позбавлені батьківського піклування, 1,3% – особи з інвалідністю.
Влітку на території Шацького району працювало 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де відновили сили 2,7 тис. школярів. В 3 стаціонарних таборах оздоровились 2,5 тис. дітей, а це 42% від усіх осіб, які скористались послугами позаміських таборів області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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