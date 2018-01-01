В Україні заборонили кілька препаратів від небезпечних хвороб





Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Мова йде про ліки "Моносан" у таблетках по 20 мг серії 0070617 та по 40 мг серії 9070617 виробництва ПРО. МЕД. ЦС Прага а.т., Чехія. Постійну заборону встановили через негативні результати дослідження зразків серії за показниками "Втрата в масі при висушуванні" та "Стійкість до розплавлювання".



Ліки застосовують для профілактики стенокардії та лікування застійної серцевої недостатності.



Під постійну заборону потрапив препарат для лікування внутрішньопечінкового холестазу "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл серій 171112/169050, 171113/169050.



Заборону встановили через виявлення дефекту вторинної упаковки.



Держлікслужба встановила тимчасову заборону на розчин для ін'єкцій "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серії 60317 виробництва ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична фірма "ПОЛІСАН", Російської Федерації. Препарат заборонили через невідповідність за показником "Опис". Він застосовується для лікування гострих порушень мозкового кровообігу, черепно-мозкової травми, її наслідків.



Зазначимо, що ліки інших серій не заборонені та продаються в аптеках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від вівторка, 23 жовтня, встановили заборону на серії ліків для лікування внутрішньопечінкового холестазу, гострих порушень мозкового кровообігу та застійної серцевої недостатності.Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24 Мова йде про ліки "Моносан" у таблетках по 20 мг серії 0070617 та по 40 мг серії 9070617 виробництва ПРО. МЕД. ЦС Прага а.т., Чехія. Постійну заборону встановили через негативні результати дослідження зразків серії за показниками "Втрата в масі при висушуванні" та "Стійкість до розплавлювання".Ліки застосовують для профілактики стенокардії та лікування застійної серцевої недостатності.Під постійну заборону потрапив препарат для лікування внутрішньопечінкового холестазу "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл серій 171112/169050, 171113/169050.Заборону встановили через виявлення дефекту вторинної упаковки.Держлікслужба встановила тимчасову заборону на розчин для ін'єкцій "Мексиприм" 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серії 60317 виробництва ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична фірма "ПОЛІСАН", Російської Федерації. Препарат заборонили через невідповідність за показником "Опис". Він застосовується для лікування гострих порушень мозкового кровообігу, черепно-мозкової травми, її наслідків.Зазначимо, що ліки інших серій не заборонені та продаються в аптеках.

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