На Волині обшукали підпільні пилорами. ФОТО

На Волині викрили нелегальні пилорами.На Волині чимало пилорам працює незаконно: відсутні відповідні дозволи, походження сировини викликає безліч питань, а подекуди власники не сплачують будь-яких податків.Так, в області створили робочу групу, до складу якої увійшли представники обласних управління ДФС, Держпраці, Державної екологічної інспекції, Нацполіції тощо, які розпочали виїзди у райони для здійснення перевірок.Так, вже є перші результати перевірок у Камінь-Каширському районі.Днями провели два обшуки на територіях пилорам, де зберігалася лісопродукція в селах Карпилівка та Карасин. За даними Нацполіції, слідчі дії проводили в рамках кримінального провадження № 42018031160000061 від 12 вересня 2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.197-1 ч. 1, ст. 198 КК України за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та придбання, отримання, зберігання чи збуду лісопродукції одержаної злочинним шляхом.Отож, під час обшуків вилучили незаконну лісопродукцію. Окрім того, виявлено ряд адміністративних правопорушень в діях власників пилорам, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, а також порушень правил пожежної безпеки.Нині триває досудове розслідування.Довідково:До проведення слідчої дії орган досудового розслідування залучив працівників Управління Держпраці у Волинській області, котрі володіють спеціальними знаннями в галузі охорони праці та промислової безпеки, працівники Камінь-Каширського районного відділу У ДСНС України у Волинській області, для надання консультацій дотримання вимог законодавства з питань пожежної безпеки, інженери з охорони та захисту лісу, які володіють знаннями з питань системи контролю руху та походження лісопродукції, спеціальна техніка.