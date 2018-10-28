У Луцьку 28 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:39
У Луцьку тимчасово 28 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.
Зазначається, що в даний день вшанують загиблих учасників АТО.
"Обмежити з 14.00 28.10.2018 заїзд транспорту на ділянку проїжджої частини проспекту Волі за пішохідним переходом навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану, з метою розміщення там автобусів для учасників заходів", - йдеться у повідомлені.
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Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.
Зазначається, що в даний день вшанують загиблих учасників АТО.
"Обмежити з 14.00 28.10.2018 заїзд транспорту на ділянку проїжджої частини проспекту Волі за пішохідним переходом навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану, з метою розміщення там автобусів для учасників заходів", - йдеться у повідомлені.
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