У Луцьку 28 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту





Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.



Зазначається, що в даний день вшанують загиблих учасників АТО.



"Обмежити з 14.00 28.10.2018 заїзд транспорту на ділянку проїжджої частини проспекту Волі за пішохідним переходом навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану, з метою розміщення там автобусів для учасників заходів", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово 28 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту.Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.Зазначається, що в даний день вшанують загиблих учасників АТО."Обмежити з 14.00 28.10.2018 заїзд транспорту на ділянку проїжджої частини проспекту Волі за пішохідним переходом навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану, з метою розміщення там автобусів для учасників заходів", - йдеться у повідомлені.

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