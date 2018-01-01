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У селі на Волині в хаті згорів дідусь. ФОТО

У селі на Волині в хаті згорів дідусь. ФОТО
У селі Мосир Любомльського району у своїй хаті згорів дідусь.

Ймовірно причиною загибелі 84-річного старенького є необережність під час куріння, - пише Район.Любомль.

У вівторок зранку, 24 жовтня, у ДПРЧ-10 м. Любомль надійшла інформація про займання будинку. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися, адже займання вдалося ліквідувати своїми силами.

«На місці виявили тіло власника, 1934 року народження, який проживав сам. Ймовірною причиною його смерті стало отруєння чадним димом. Вогнем знищено 1 метри квадратний підлоги, матрац, подушку, постільну білизну», – прокоментували ДПРЧ-10 м. Любомль.
У селі на Волині в хаті згорів дідусь. ФОТО
У селі на Волині в хаті згорів дідусь. ФОТО
У селі на Волині в хаті згорів дідусь. ФОТО

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Теги: смерть, дідусь, Волинь
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