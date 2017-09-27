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Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО

Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО
На Одещині матір замкнула в хаті 9-ти-місячну донечку і 9-ти-річного сина та пішла пиячити.

Поки жінки не було вдома до неї навідалися медики і соцпрацівники, - йдеться у сюжеті Вікон.

Вони були шоковані. У дітей гострий бронхіт.

Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу ж забрали до лікарні.

А щоб визволити їх із замкнутої хати довелося викликати поліцію.

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Теги: діти, алкоголь, Одещина
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