Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО





Поки жінки не було вдома до неї навідалися медики і соцпрацівники, - йдеться у сюжеті Вікон.



Вони були шоковані. У дітей гострий бронхіт.



Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу ж забрали до лікарні.



А щоб визволити їх із замкнутої хати довелося викликати поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Одещині матір замкнула в хаті 9-ти-місячну донечку і 9-ти-річного сина та пішла пиячити.Поки жінки не було вдома до неї навідалися медики і соцпрацівники, - йдеться у сюжеті Вікон.Вони були шоковані. У дітей гострий бронхіт.Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу ж забрали до лікарні.А щоб визволити їх із замкнутої хати довелося викликати поліцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію