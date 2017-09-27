Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
На Одещині матір замкнула в хаті 9-ти-місячну донечку і 9-ти-річного сина та пішла пиячити.
Поки жінки не було вдома до неї навідалися медики і соцпрацівники, - йдеться у сюжеті Вікон.
Вони були шоковані. У дітей гострий бронхіт.
Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу ж забрали до лікарні.
А щоб визволити їх із замкнутої хати довелося викликати поліцію.
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Поки жінки не було вдома до неї навідалися медики і соцпрацівники, - йдеться у сюжеті Вікон.
Вони були шоковані. У дітей гострий бронхіт.
Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу ж забрали до лікарні.
А щоб визволити їх із замкнутої хати довелося викликати поліцію.
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