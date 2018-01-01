Натяжні стелі в Луцьку, які зберігають тепло, – «Гарна хата»*





Один з найбільш ефективних і економічно вигідних способів збереження тепла в будинку або квартирі – установка теплозберігаючих натяжних стель.







Такі стелі зберігають тепло в холодну пору року і не впускають спеку влітку. В результаті 365 днів в році у вас в квартирі буде комфортна температура і мікроклімат.



У «Гарній хаті» запевняють, що, на відміну від звичайного полотна, теплозберігаюча плівка ПВХ має велику щільність і товщину. Це дозволяє довше утримувати тепло в холодну пору року. Навіть до початку опалювального сезону в квартирі буде набагато тепліше, ніж у сусідів або друзів.



Теплозберігаюча стеля стане практичним та економним варіантом для тих, хто мешкає у приватному будинку. Адже з її допомогою можна буде знизити витрати енергоресурсів, а, отже, й розмір комунальних платежів.











Крім того, плівка широко використовується в громадських і державних організаціях, розважальних центрах та спортивних комплексах. Вона дозволяє забезпечити комфорт відвідувачів і обслуговуючого персоналу закладів.



Для того, аби ефективність дійсно була відчутною, радять встановити



Неабияка перевага енергозберігаючих стель – їхня практичність. Вони можуть бути як матовими, так і глянцевими. Такі стелі не провисають і не вигоряють, надають широкі можливості для дизайнерських експериментів, як з освітленням стелі, так і з його обробкою. До того ж, ПВХ не притягують на свою поверхню пил і статику, і тому догляд за ними дуже простий — для цього можна використовувати звичайний мийний засіб.







Установка натяжної стелі – важливе практичне та дизайнерське рішення для домівки, офісу чи іншого приміщення. Тому цю справу варто довірити лише професіоналам. Фірма «Гарна хата» ж дбає про якість на кожному з етапів робіт та може виконати навіть найскладніші замовлення, має величезний досвід в монтажі натяжних стель і пропонує своїм клієнтам великий вибір як серед матеріалу так і дизайну. Усі використовувані матеріали підтвердженні на санепідеміологічність, а також – сертифікатом пожежної безпеки.



До того ж, використання якісного обладнання та матеріалів дозволяє надавати гарантію — 10 років на плівку і 3 роки на роботу.



Контактна інформація:



Компанія "Гарна хата – Французькі натяжні стелі", м. Луцьк, вулиця Козакова, 4

Телефони: +38 (050) 378 17 32, +38 (050) 438 07 66, (03322) 25 10 97

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