Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня





Нічний дощ до ранку стихне. Удень він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере, - повідомляє sinoptik.ua.



Температура повітря удень сягне позначки +7°, а вночі +3°.



Синоптики попереджають про посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.



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