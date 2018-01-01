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Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня

Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Нічний дощ до ранку стихне. Удень він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере, - повідомляє sinoptik.ua.

Температура повітря удень сягне позначки +7°, а вночі +3°.

Синоптики попереджають про посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз; тьмяні – відлигу; сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди; а якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року.

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Теги: погода, прогноз
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