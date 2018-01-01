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У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО

У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія за участю двох авто.

Так, поблизу біля зупинки "Історичний факультет" ввечері 24 жовтня зіштовхнулися бус Volkswagen та синій Mercedes.

Останній, вочевидь, не дотримався дистанції та "поцілував" бус ззаду.

Через автопригоду рух в бік центру наразі ускладнений. Ніхто з людей не постраждав, автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.

Поліції на місці поки немає.

Деталі - згодом.

У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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