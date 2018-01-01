У Луцьку на Перемоги сталася аварія: рух – ускладнений. ФОТО





Так, поблизу біля зупинки "Історичний факультет" ввечері 24 жовтня зіштовхнулися бус Volkswagen та синій Mercedes.



Останній, вочевидь, не дотримався дистанції та "поцілував" бус ззаду.



Через автопригоду рух в бік центру наразі ускладнений. Ніхто з людей не постраждав, автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



Поліції на місці поки немає.



Деталі - згодом.





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