Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО





Водій мопеда був у нетверезому стані, після ДТП його госпіталізували, - пише



Бус «Volksvagen» на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував 39-річний житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мопедом, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.



Як розповіли очевидці, мопед виїхав раптово, рухався по пішохідному переходу. Водій буса не встиг вчасно зреагувати. Мопед в’їхав у бік автомобіля.



За кермом мопеда перебував 62-річний житель Нововолинська. Після ДТП його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



Обох водіїв освідували на вміст алкоголю. Водій буса був тверезий, мопедист – в стані сп’яніння.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня у Нововолинську на перехресті вулиці Кауркова та проспекту Перемоги бус зіткнувся з мопедом Водій мопеда був у нетверезому стані, після ДТП його госпіталізували, - пише Буг Бус «Volksvagen» на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував 39-річний житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мопедом, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.Як розповіли очевидці, мопед виїхав раптово, рухався по пішохідному переходу. Водій буса не встиг вчасно зреагувати. Мопед в’їхав у бік автомобіля.За кермом мопеда перебував 62-річний житель Нововолинська. Після ДТП його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.Обох водіїв освідували на вміст алкоголю. Водій буса був тверезий, мопедист – в стані сп’яніння.Триває слідство.

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