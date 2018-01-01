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Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО

Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО
23 жовтня у Нововолинську на перехресті вулиці Кауркова та проспекту Перемоги бус зіткнувся з мопедом.

Водій мопеда був у нетверезому стані, після ДТП його госпіталізували, - пише Буг.

Бус «Volksvagen» на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував 39-річний житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мопедом, – повідомили у Нововолинському відділі поліції.

Як розповіли очевидці, мопед виїхав раптово, рухався по пішохідному переходу. Водій буса не встиг вчасно зреагувати. Мопед в’їхав у бік автомобіля.

За кермом мопеда перебував 62-річний житель Нововолинська. Після ДТП його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

Обох водіїв освідували на вміст алкоголю. Водій буса був тверезий, мопедист – в стані сп’яніння.

Триває слідство.

Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО
Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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