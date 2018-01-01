Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про першу людину на Місяці





Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника, за умови попередньої реєстрації, - пише



Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (099) 215-50-75 або заповнити



Реєстрація буде завершена автоматично у разі відсутності вільних місць у глядацькому залі.



Проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як "Темні часи", "Усі гроші світу", "8 подруг Оушена", "Крістофер Робін" і "Таємний щоденник Симона Петлюри".



Цього разу пенсіонери зможуть безкоштовно переглянути історичну драму "Перша людина". Фільм розповідає про життя Ніла Армстронга, який першим ступив на поверхню Місяця. Залишивши вдома двох синів та дружину, у боротьбі зі страхом ніколи більше не повернутися на Землю, американський космонавт наважується на легендарний політ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 31 жовтня, о 10:00 год в рамках проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів", який реалізовує Громадянський Рух "СВІДОМІ" разом із РЦ "Промінь" та Multiplex, відбудеться показ художнього фільму "Перша людина".Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника, за умови попередньої реєстрації, - пише Конкурент Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (099) 215-50-75 або заповнити онлайн-форму у будь-який зручний для вас час.Реєстрація буде завершена автоматично у разі відсутності вільних місць у глядацькому залі.Проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як "Темні часи", "Усі гроші світу", "8 подруг Оушена", "Крістофер Робін" і "Таємний щоденник Симона Петлюри".Цього разу пенсіонери зможуть безкоштовно переглянути історичну драму "Перша людина". Фільм розповідає про життя Ніла Армстронга, який першим ступив на поверхню Місяця. Залишивши вдома двох синів та дружину, у боротьбі зі страхом ніколи більше не повернутися на Землю, американський космонавт наважується на легендарний політ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію