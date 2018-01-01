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Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО

Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.

ДТП сталася увечері, 24 жовтня, на вулиці Рівненській поблизу готелю "Лучеськ".

На місці ДТП працює кілька бригад медиків та рятувальники.

За попередньою інформацією, в аварії постраждали три автівки, серед яких – ВАЗ і Renault.

Станом на 20:00 рух вулицею ускладнений.

Деталі - згодом.

Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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