Волинянка змагатиметься на Іграх Нескорених
Сьогодні, 21:11
Вже цієї ночі розпочнуться відбіркові змагання зі стрільби з лука на Іграх Нескорених. Нагадаємо, саме у цій дисципліні виступає волинянка Майя Москвич.
Про це у соціальній мережі Facebook написала Юлія Грищук.
«Завтра важливий день - відбіркові зі стрільби з лука! Будемо вболівати за нашу Майю, і вас теж закликаємо підтримати думками, молитвами!» - написала Грищук.
За її словами, за київським часом пройдуть змагання у ніч на 25 жовтня, з 01:00 до 05:00.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала Юлія Грищук.
«Завтра важливий день - відбіркові зі стрільби з лука! Будемо вболівати за нашу Майю, і вас теж закликаємо підтримати думками, молитвами!» - написала Грищук.
За її словами, за київським часом пройдуть змагання у ніч на 25 жовтня, з 01:00 до 05:00.
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