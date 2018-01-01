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Волинянка змагатиметься на Іграх Нескорених

Волинянка змагатиметься на Іграх Нескорених
Вже цієї ночі розпочнуться відбіркові змагання зі стрільби з лука на Іграх Нескорених. Нагадаємо, саме у цій дисципліні виступає волинянка Майя Москвич.

Про це у соціальній мережі Facebook написала Юлія Грищук.

«Завтра важливий день - відбіркові зі стрільби з лука! Будемо вболівати за нашу Майю, і вас теж закликаємо підтримати думками, молитвами!» - написала Грищук.

За її словами, за київським часом пройдуть змагання у ніч на 25 жовтня, з 01:00 до 05:00.


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Теги: Ігри Нескорених, Волинь
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