Волинянка змагатиметься на Іграх Нескорених

Вже цієї ночі розпочнуться відбіркові змагання зі стрільби з лука на Іграх Нескорених. Нагадаємо, саме у цій дисциплініПро це у соціальній мережі Facebook написала«Завтра важливий день - відбіркові зі стрільби з лука! Будемо вболівати за нашу Майю, і вас теж закликаємо підтримати думками, молитвами!» - написала Грищук.За її словами, за київським часом пройдуть змагання у ніч на 25 жовтня, з 01:00 до 05:00.