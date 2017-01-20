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Представили нового керівника військкомату на Волині

Представили нового керівника військкомату на Волині
Волинський обласний військовий комісар Роман Кулик представив нового військового комісара Любомльського об’єднаного районного військового комісаріату Василя Дмитрука.

Про це повідомляє Район. Любомль.

Нового комісара офіційно представили підлеглим у присутності керівництва району.

Роман Кулик відрекомендував свого колегу, побажав сил та терпіння в роботі, а також подякував за роботу в Любомльському районі вже колишньому військовому комісару Роману Гузю.

Представили нового керівника військкомату на Волині

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Теги: військкомат, Волинь
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