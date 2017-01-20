Представили нового керівника військкомату на Волині
Сьогодні, 21:35
Волинський обласний військовий комісар Роман Кулик представив нового військового комісара Любомльського об’єднаного районного військового комісаріату Василя Дмитрука.
Про це повідомляє Район. Любомль.
Нового комісара офіційно представили підлеглим у присутності керівництва району.
Роман Кулик відрекомендував свого колегу, побажав сил та терпіння в роботі, а також подякував за роботу в Любомльському районі вже колишньому військовому комісару Роману Гузю.
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Про це повідомляє Район. Любомль.
Нового комісара офіційно представили підлеглим у присутності керівництва району.
Роман Кулик відрекомендував свого колегу, побажав сил та терпіння в роботі, а також подякував за роботу в Любомльському районі вже колишньому військовому комісару Роману Гузю.
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