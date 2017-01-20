Представили нового керівника військкомату на Волині

Роман Кулик представив нового військового комісара Любомльського об’єднаного районного військового комісаріату Василя Дмитрука.



Про це повідомляє



Нового комісара офіційно представили підлеглим у присутності керівництва району.



Роман Кулик відрекомендував свого колегу, побажав сил та терпіння в роботі, а також подякував за роботу в Любомльському районі вже колишньому військовому комісару Роману Гузю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний військовий комісарпредставив нового військового комісара Любомльського об’єднаного районного військового комісаріатуПро це повідомляє Район. Любомль Нового комісара офіційно представили підлеглим у присутності керівництва району.Роман Кулик відрекомендував свого колегу, побажав сил та терпіння в роботі, а також подякував за роботу в Любомльському районі вже колишньому військовому комісару

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