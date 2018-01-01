На Волині від навчання відсторонили дітей без щеплень від кору. ВІДЕО





Таке рішення минулого тижня прийняли на засіданні комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Луцької районної ради. Тож з понеділка, 22 жовтня діти не ходять до школи, - повідомляє



Дочка Наталії Геліч нині не навчається разом зі своїми однокласниками у школі через відсутність необхідного щеплення.



«Дитина навчається у 5-А класі. Там 9 чоловік не має щеплення. Тому нам сказали, що надсилатимуть нам домашні завдання, щоб ми їх виконували. І таким чином будемо проводити цей тиждень, а далі канікули. Ми робили всі щеплення планово. Коли ішли в школу у 6 років, цієї прививки не було. І, на жаль, нам ніхто не повідомив, що ми маємо через це зробити ще раз щеплення», - каже жінка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі учнів, які не мають щеплення від кору, відсторонили від навчання на три тижні.Таке рішення минулого тижня прийняли на засіданні комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Луцької районної ради. Тож з понеділка, 22 жовтня діти не ходять до школи, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет UA: Волинь.Дочканині не навчається разом зі своїми однокласниками у школі через відсутність необхідного щеплення.«Дитина навчається у 5-А класі. Там 9 чоловік не має щеплення. Тому нам сказали, що надсилатимуть нам домашні завдання, щоб ми їх виконували. І таким чином будемо проводити цей тиждень, а далі канікули. Ми робили всі щеплення планово. Коли ішли в школу у 6 років, цієї прививки не було. І, на жаль, нам ніхто не повідомив, що ми маємо через це зробити ще раз щеплення», - каже жінка.Більше – дивіться у сюжеті.

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