Військові у Луцьку оголосили тендер на 3 мільйони





Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.



Тендер оголосило Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.



Мова йде про реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції військового містечка №51 у Луцьку.



Очікувана вартість закупівлі становить майже 2,8 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції у військовому містечку в Луцьку обійдеться бюджету орієнтовно у майже 2,8 мільйона гривень.Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.Тендер оголосило Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.Мова йде про реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції військового містечка №51 у Луцьку.Очікувана вартість закупівлі становить майже 2,8 мільйона гривень.

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