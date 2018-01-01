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Військові у Луцьку оголосили тендер на 3 мільйони

Військові у Луцьку оголосили тендер на 3 мільйони
Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції у військовому містечку в Луцьку обійдеться бюджету орієнтовно у майже 2,8 мільйона гривень.

Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.

Тендер оголосило Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.

Мова йде про реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції військового містечка №51 у Луцьку.

Очікувана вартість закупівлі становить майже 2,8 мільйона гривень.

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Теги: тендер, Луцьк
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