Військові у Луцьку оголосили тендер на 3 мільйони
Сьогодні, 01:04
Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції у військовому містечку в Луцьку обійдеться бюджету орієнтовно у майже 2,8 мільйона гривень.
Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.
Тендер оголосило Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.
Мова йде про реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції військового містечка №51 у Луцьку.
Очікувана вартість закупівлі становить майже 2,8 мільйона гривень.
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Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.
Тендер оголосило Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління.
Мова йде про реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання та трансформаторної підстанції військового містечка №51 у Луцьку.
Очікувана вартість закупівлі становить майже 2,8 мільйона гривень.
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