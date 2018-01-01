У поліції розповіли про вечірню аварію в Луцьку

потрапили у ДТП в Луцьку, патрульні склали по адмінпротоколу.



Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.



За інформацією Бузулук, автомобіль Renault зіткнувся із ВАЗом. У результаті ВАЗ розвернуло і він ще й зачепив Ford Mondeo.



На щастя, минулося без постраждалих.



«На водіїв ВАЗ і Renault, які стверджують, що їхали зелений сигнал світлофора, патрульні склали по адмінпротоколу», - зазначила Бузулук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На водіїв автомобілів ВАЗ і Renault, які ввечері 24 жовтня, патрульні склали по адмінпротоколу.Про це у коментарірозповіла речниця управління патрульної поліції Волинської областіЗа інформацією Бузулук, автомобіль Renault. У результаті ВАЗ розвернуло і він ще й зачепив Ford Mondeo.На щастя, минулося без постраждалих.«На водіїв ВАЗ і Renault, які стверджують, що їхали зелений сигнал світлофора, патрульні склали по адмінпротоколу», - зазначила Бузулук.

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