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У поліції розповіли про вечірню аварію в Луцьку

У поліції розповіли про вечірню аварію в Луцьку
На водіїв автомобілів ВАЗ і Renault, які ввечері 24 жовтня потрапили у ДТП в Луцьку, патрульні склали по адмінпротоколу.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За інформацією Бузулук, автомобіль Renault зіткнувся із ВАЗом. У результаті ВАЗ розвернуло і він ще й зачепив Ford Mondeo.

На щастя, минулося без постраждалих.

«На водіїв ВАЗ і Renault, які стверджують, що їхали зелений сигнал світлофора, патрульні склали по адмінпротоколу», - зазначила Бузулук.


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Теги: ДТП, Луцьк
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