У поліції розповіли про вечірню аварію в Луцьку
Сьогодні, 22:18
На водіїв автомобілів ВАЗ і Renault, які ввечері 24 жовтня потрапили у ДТП в Луцьку, патрульні склали по адмінпротоколу.
Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За інформацією Бузулук, автомобіль Renault зіткнувся із ВАЗом. У результаті ВАЗ розвернуло і він ще й зачепив Ford Mondeo.
На щастя, минулося без постраждалих.
«На водіїв ВАЗ і Renault, які стверджують, що їхали зелений сигнал світлофора, патрульні склали по адмінпротоколу», - зазначила Бузулук.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповіла речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За інформацією Бузулук, автомобіль Renault зіткнувся із ВАЗом. У результаті ВАЗ розвернуло і він ще й зачепив Ford Mondeo.
На щастя, минулося без постраждалих.
«На водіїв ВАЗ і Renault, які стверджують, що їхали зелений сигнал світлофора, патрульні склали по адмінпротоколу», - зазначила Бузулук.
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