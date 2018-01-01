Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку
Сьогодні, 06:16
Вдалий початок опалювального сезону в Луцьку залежить від злагодженої роботи кількох ланок.
Про це розказала директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - повідомляє Вголос.
Малютіна запевнила, що не все залежить від ДКП «Луцьктепло».
«Всі котельні міста підключаємо до опалення. Звісно, що насамперед до опалення будуть підключені об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, поліклініки, заклади освіти. Але коли тепло дійде до споживачів – залежить не лише від нас. Щоб опалення розпочалося вчасно, потрібна злагоджена робота усіх ЖЕКів та ОСББ. Тут можуть бути труднощі. Зараз ми активно працюємо з ними, щоб прискорити процес. Це має бути спільна робота», – розповіла Валентина Малютіна.
За її словами, якщо не буде значних проблем, то можна очікувати, що протягом найближчих днів тепло з’явиться у всіх квартирах лучан.
Як відомо, 24 жовтня у Луцьку стартував опалювальний сезон.
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Про це розказала директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - повідомляє Вголос.
Малютіна запевнила, що не все залежить від ДКП «Луцьктепло».
«Всі котельні міста підключаємо до опалення. Звісно, що насамперед до опалення будуть підключені об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, поліклініки, заклади освіти. Але коли тепло дійде до споживачів – залежить не лише від нас. Щоб опалення розпочалося вчасно, потрібна злагоджена робота усіх ЖЕКів та ОСББ. Тут можуть бути труднощі. Зараз ми активно працюємо з ними, щоб прискорити процес. Це має бути спільна робота», – розповіла Валентина Малютіна.
За її словами, якщо не буде значних проблем, то можна очікувати, що протягом найближчих днів тепло з’явиться у всіх квартирах лучан.
Як відомо, 24 жовтня у Луцьку стартував опалювальний сезон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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