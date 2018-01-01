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Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку

Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку
Вдалий початок опалювального сезону в Луцьку залежить від злагодженої роботи кількох ланок.

Про це розказала директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - повідомляє Вголос.

Малютіна запевнила, що не все залежить від ДКП «Луцьктепло».

«Всі котельні міста підключаємо до опалення. Звісно, що насамперед до опалення будуть підключені об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, поліклініки, заклади освіти. Але коли тепло дійде до споживачів – залежить не лише від нас. Щоб опалення розпочалося вчасно, потрібна злагоджена робота усіх ЖЕКів та ОСББ. Тут можуть бути труднощі. Зараз ми активно працюємо з ними, щоб прискорити процес. Це має бути спільна робота», – розповіла Валентина Малютіна.

За її словами, якщо не буде значних проблем, то можна очікувати, що протягом найближчих днів тепло з’явиться у всіх квартирах лучан.

Як відомо, 24 жовтня у Луцьку стартував опалювальний сезон.


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Теги: опалення, Луцьк
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