Попередили про можливі труднощі зі стартом опалювального сезону в Луцьку





Про це розказала директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - повідомляє



Малютіна запевнила, що не все залежить від ДКП «Луцьктепло».



«Всі котельні міста підключаємо до опалення. Звісно, що насамперед до опалення будуть підключені об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, поліклініки, заклади освіти. Але коли тепло дійде до споживачів – залежить не лише від нас. Щоб опалення розпочалося вчасно, потрібна злагоджена робота усіх ЖЕКів та ОСББ. Тут можуть бути труднощі. Зараз ми активно працюємо з ними, щоб прискорити процес. Це має бути спільна робота», – розповіла Валентина Малютіна.



За її словами, якщо не буде значних проблем, то можна очікувати, що протягом найближчих днів тепло з’явиться у всіх квартирах лучан.



Як відомо, 24 жовтня у Луцьку стартував опалювальний сезон.





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