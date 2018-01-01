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Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців

Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців
Турійчанин, лікар Сергій Приходько власними силами відновив для військових 14-ї бригади пересувний стоматологічний кабінет.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.

Стара техніка давно не використовувалася за призначенням, на передовій такий стоматкабінет необхідний, розповів стоматолог.

Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами ремонтували ГАЗ 66 , допомагали благодійники.

Подробиці доброї справи – у відео.



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Теги: волонтери, допомога, благодійність
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