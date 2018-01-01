Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців
Сьогодні, 05:15
Турійчанин, лікар Сергій Приходько власними силами відновив для військових 14-ї бригади пересувний стоматологічний кабінет.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Стара техніка давно не використовувалася за призначенням, на передовій такий стоматкабінет необхідний, розповів стоматолог.
Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами ремонтували ГАЗ 66 , допомагали благодійники.
Подробиці доброї справи – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Стара техніка давно не використовувалася за призначенням, на передовій такий стоматкабінет необхідний, розповів стоматолог.
Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами ремонтували ГАЗ 66 , допомагали благодійники.
Подробиці доброї справи – у відео.
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