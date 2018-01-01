Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців

відновив для військових 14-ї бригади пересувний стоматологічний кабінет.



Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Стара техніка давно не використовувалася за призначенням, на передовій такий стоматкабінет необхідний, розповів стоматолог.



Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами ремонтували ГАЗ 66 , допомагали благодійники.



Подробиці доброї справи – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турійчанин, лікар Сергій Приходько власними силами14-ї бригади пересувний стоматологічний кабінет.Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь Стара техніка давно не використовувалася за призначенням, на передовій такий стоматкабінет необхідний, розповів стоматолог.Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами ремонтували ГАЗ 66 , допомагали благодійники.Подробиці доброї справи – у відео.

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