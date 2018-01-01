Експерти розкритикували проекти облаштування Старого міста в Луцьку

конкурс на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до Луцького замку, зазнали критики експертів.



Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ, - пише



Нагадаємо, на конкурс подали п’ять робіт. Передбачалось, що за перше місце автор проекту отримає 100 тисяч гривень, за друге – 75 тисяч гривень, за третє – 50 тисяч гривень.



Щоб довести справу до логічного завершення, проекти виставили в луцькій Галереї мистецтв для обговорення громадськості.



Лучан побачене вражає не особливо, а частину фахівців взагалі обурює. Мовляв, на представлених проектах немає чіткої продуманості, а самі автори, певно, не дуже уявляють, як намальоване мають перенести у дійсність.



«Я вважаю конкурс невдалим, таким, що не вирішує жодного питання. Навпаки: запропоновані рішення ідуть на погіршення містобудівної ситуації в Луцьку», – ствержує архітектор Євген Ходаковський.



На його думку, Старе місто потребує не реконструкції, а звільнення, адже його й так почали підпільно забудовувати. А за наявності великого бажання - можна вбити двох зайців одразу: зосередити торгівлю в іншому місці й оживити цю територію, аби вона теж стала привабливою для туристів.



Відомий співак і культурний діяч Юрій Поліщук зауважує, що за кордоном ринок посеред міста марно й шукати.



«У цивілізованих містах торгівля винесена на околиці міста, а то й за його межі, щоб логістика була простіша і доступніша, обслуговування і так далі», – каже Поліщук.



Однак екс-мер Луцька Богдан Шиба зауважує, що нині не можна гостро ставити питання реконструкції Старого міста, адже в Луцьку чимало нагальніших питань. До того ж облаштування історичної зони міста – завдання не з легких, тут варто сидіти й розмірковувати місяцями.



«Так ставити питання гостро, що треба кудись подіти Центральний ринок, а там збудувати туристично привабливі об’єкти, якось не вкладається в рамки нинішнього життя, бо там працюють біля 2,5 тисячі людей кожного дня, і це єдиний їх заробіток», – зауважує Богдан Шиба.



Він зазначає, що конкурс проектів, який нині оголосила міська рада, виглядає дещо недолугим. Умови участі погано сформульовані, адже, певно, організатори самі не знають, якого результату хочуть досягнути. Представлені в Галереї мистецтв роботи, на думку колишнього очільника міста, більше схожі на малюнки школярів: тут замок, тут Китайська стіна.



Такий підхід до вирішення проблеми, мовляв, неправильний. Спочатку має бути чітко концептуально визначено, як варто реорганізувати простір Старого міста. Провести геологічні дослідження, продумати, що варто додати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи архітекторів, подані наоблаштування території в межах Старого міста, прилеглої до Луцького замку, зазнали критики експертів.Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ, - пише Перший Нагадаємо, на конкурс подали п’ять робіт. Передбачалось, що за перше місце автор проекту отримає 100 тисяч гривень, за друге – 75 тисяч гривень, за третє – 50 тисяч гривень.Щоб довести справу до логічного завершення, проекти виставили в луцькій Галереї мистецтв для обговорення громадськості.Лучан побачене вражає не особливо, а частину фахівців взагалі обурює. Мовляв, на представлених проектах немає чіткої продуманості, а самі автори, певно, не дуже уявляють, як намальоване мають перенести у дійсність.«Я вважаю конкурс невдалим, таким, що не вирішує жодного питання. Навпаки: запропоновані рішення ідуть на погіршення містобудівної ситуації в Луцьку», – ствержує архітекторНа його думку, Старе місто потребує не реконструкції, а звільнення, адже його й так почали підпільно забудовувати. А за наявності великого бажання - можна вбити двох зайців одразу: зосередити торгівлю в іншому місці й оживити цю територію, аби вона теж стала привабливою для туристів.Відомий співак і культурний діячзауважує, що за кордоном ринок посеред міста марно й шукати.«У цивілізованих містах торгівля винесена на околиці міста, а то й за його межі, щоб логістика була простіша і доступніша, обслуговування і так далі», – каже Поліщук.Однак екс-мер Луцьказауважує, що нині не можна гостро ставити питання реконструкції Старого міста, адже в Луцьку чимало нагальніших питань. До того ж облаштування історичної зони міста – завдання не з легких, тут варто сидіти й розмірковувати місяцями.«Так ставити питання гостро, що треба кудись подіти Центральний ринок, а там збудувати туристично привабливі об’єкти, якось не вкладається в рамки нинішнього життя, бо там працюють біля 2,5 тисячі людей кожного дня, і це єдиний їх заробіток», – зауважує Богдан Шиба.Він зазначає, що конкурс проектів, який нині оголосила міська рада, виглядає дещо недолугим. Умови участі погано сформульовані, адже, певно, організатори самі не знають, якого результату хочуть досягнути. Представлені в Галереї мистецтв роботи, на думку колишнього очільника міста, більше схожі на малюнки школярів: тут замок, тут Китайська стіна.Такий підхід до вирішення проблеми, мовляв, неправильний. Спочатку має бути чітко концептуально визначено, як варто реорганізувати простір Старого міста. Провести геологічні дослідження, продумати, що варто додати.

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