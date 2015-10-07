Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми

Гілларі та Білла Клінтонів, Барака Обами, Джорджа Сороса та телеканалу CNN надіслав один відправник.



Про це заявив голова відділу боротьби з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер, - повідомляє



Він зазначив, що у всіх випадках мовиться про саморобні вибухові пристрої. Міллер також додав, що від вибухівок ніхто не постраждав.



Усі ці вибухові пристрої були дієві та мали схожі принципи побудови, - сповістила в ефірі «Громадського» журналістка української служби «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.



«Все, що відомо на цей момент: усі вибухові пристрої подібні, вони досить примітивні, але вони дієві. Тобто вони реально могли вибухнути. Це вказує на те, що за цим могла стояти одна особа, або група осіб», – розповіла журналістка.



Вона додала, що потенційними жертвами невідомих є потенційні демократи, які «найбільше демонізуються супротивниками».



«Ми бачимо, що потенційні жертви – це не лише демократи, а ті демократи, які найбільш демонізуються у пресі та серед супротивників. Зараз не називаються якісь можливі причетні. Ведеться розслідування, на нього є досить багато ресурсів», – додала Ворожко.



Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівку також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найімовірніше, пакунки з вибухівкою, надісланими до подружжятата телеканалу CNN надіслав один відправник.Про це заявив голова відділу боротьби з тероризмом поліції Нью-Йорка, - повідомляє 24 канал із посиланням на Associated Press.Він зазначив, що у всіх випадках мовиться про саморобні вибухові пристрої. Міллер також додав, що від вибухівок ніхто не постраждав.Усі ці вибухові пристрої були дієві та мали схожі принципи побудови, - сповістила в ефірі «Громадського» журналістка української служби «Голосу Америки»«Все, що відомо на цей момент: усі вибухові пристрої подібні, вони досить примітивні, але вони дієві. Тобто вони реально могли вибухнути. Це вказує на те, що за цим могла стояти одна особа, або група осіб», – розповіла журналістка.Вона додала, що потенційними жертвами невідомих є потенційні демократи, які «найбільше демонізуються супротивниками».«Ми бачимо, що потенційні жертви – це не лише демократи, а ті демократи, які найбільш демонізуються у пресі та серед супротивників. Зараз не називаються якісь можливі причетні. Ведеться розслідування, на нього є досить багато ресурсів», – додала Ворожко.Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.Вибухівку також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію