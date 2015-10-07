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Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми

Бомби у пошті Клінтонів, Обами і Сороса були справжніми
Найімовірніше, пакунки з вибухівкою, надісланими до подружжя Гілларі та Білла Клінтонів, Барака Обами, Джорджа Сороса та телеканалу CNN надіслав один відправник.

Про це заявив голова відділу боротьби з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер, - повідомляє 24 канал із посиланням на Associated Press.

Він зазначив, що у всіх випадках мовиться про саморобні вибухові пристрої. Міллер також додав, що від вибухівок ніхто не постраждав.

Усі ці вибухові пристрої були дієві та мали схожі принципи побудови, - сповістила в ефірі «Громадського» журналістка української служби «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.

«Все, що відомо на цей момент: усі вибухові пристрої подібні, вони досить примітивні, але вони дієві. Тобто вони реально могли вибухнути. Це вказує на те, що за цим могла стояти одна особа, або група осіб», – розповіла журналістка.

Вона додала, що потенційними жертвами невідомих є потенційні демократи, які «найбільше демонізуються супротивниками».

«Ми бачимо, що потенційні жертви – це не лише демократи, а ті демократи, які найбільш демонізуються у пресі та серед супротивників. Зараз не називаються якісь можливі причетні. Ведеться розслідування, на нього є досить багато ресурсів», – додала Ворожко.

Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.

Вибухівку також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.



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Теги: бомба, США, скандал
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