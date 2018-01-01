Через негоду вночі залишилися без світла три волинських населених пункти





Про це повідомляє



«З 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів у 9 областях, а саме: Вінницька — 60 н.п., Львівська — 29 н.п., Тернопільська — 18 н.п., Чернівецька — 14 н.п., Івано-Франківська — 7 н.п., Луганська — 6 н.п., Закарпатська — 5 н.п., Донецька — 4 н.п. та Волинська — 3 н.п.», — вказано у повідомленні відомства.



До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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