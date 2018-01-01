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Через негоду вночі залишилися без світла три волинських населених пункти

Через негоду вночі залишилися без світла три волинських населених пункти
З 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

«З 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів у 9 областях, а саме: Вінницька — 60 н.п., Львівська — 29 н.п., Тернопільська — 18 н.п., Чернівецька — 14 н.п., Івано-Франківська — 7 н.п., Луганська — 6 н.п., Закарпатська — 5 н.п., Донецька — 4 н.п. та Волинська — 3 н.п.», — вказано у повідомленні відомства.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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Теги: негода, погода, Волинь, світло
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