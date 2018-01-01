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У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі

У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі
У Луцьку, на мікрорайоні ЛПЗ, водій автомобіля збив дівчину та зник з місця події.

Про це пише Світлана Іванчук у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».

Вона зазначає, що ДТП трапилася 24 жовтня, у період з 16:00 до 17:00, поблизу супермаркету «Салют» (перехрестя бульвару Дружби народів та вулиці Бенделіані, – ред.).

«...дівчину збило авто на українському номері,водій втік навіть не зупинився!!!! Можливо хтось був свідком даної ситуації або щось знає прошу всіх відгукнутися.

Є інформація, що номер даної машини встигли сфотографувати!» – йдеться у дописі.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, ЛПЗ
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