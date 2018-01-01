У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі
Сьогодні, 08:38
У Луцьку, на мікрорайоні ЛПЗ, водій автомобіля збив дівчину та зник з місця події.
Про це пише Світлана Іванчук у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
Вона зазначає, що ДТП трапилася 24 жовтня, у період з 16:00 до 17:00, поблизу супермаркету «Салют» (перехрестя бульвару Дружби народів та вулиці Бенделіані, – ред.).
«...дівчину збило авто на українському номері,водій втік навіть не зупинився!!!! Можливо хтось був свідком даної ситуації або щось знає прошу всіх відгукнутися.
Є інформація, що номер даної машини встигли сфотографувати!» – йдеться у дописі.
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Про це пише Світлана Іванчук у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
Вона зазначає, що ДТП трапилася 24 жовтня, у період з 16:00 до 17:00, поблизу супермаркету «Салют» (перехрестя бульвару Дружби народів та вулиці Бенделіані, – ред.).
«...дівчину збило авто на українському номері,водій втік навіть не зупинився!!!! Можливо хтось був свідком даної ситуації або щось знає прошу всіх відгукнутися.
Є інформація, що номер даної машини встигли сфотографувати!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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