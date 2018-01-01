вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 25 жовтня

Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.033, а продаж - 28.292.

Євро при купівлі становить - 31.941, при продажу - 32.565.

Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.088, продаж - 7.645.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі
Сьогодні, 08:38
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
24 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
23 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
22 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 19 жовтня Курс валют у Луцьку на 19 жовтня
19 жовтень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
 0
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 0
У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі
Сьогодні, 08:38
 0
Медіа
відео
1/8