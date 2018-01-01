Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених

Майя Москвич, яка поїхала у складі збірної України до Сіднею на Ігри Нескорених, успішно пройшла кваліфікаційний відбір.



Про це повідомили на сторінці української збірної Ігор Нескорених у Facebook.



«Кваліфікаційні відбори лучників пройдено! Усі наші лучники продовжують змагатися.



В категорії новачків – чоловіків Сергій Шимчак та Олександр Зозуляк посіли 1 та 2 місця по результатам кваліфікації. Андрій Усач – п'ятнадцятий.



Майя Москвич в категорії новачків – жінок також перша!» – йдеться у дописі.

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