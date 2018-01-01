Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
У Луцьку потяг збив людину.
Трагедія сталася учора ввечері, 24 жовтня о 21:58, - пише газета Волинь-нова.
Так, потяг на залізничній колії за 200 метрів у бік міста від Ківерцівського моста наїхав на людину.
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У Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували біологічну смерть постраждалої особи через травми несумісні з життям.
Наразі особу загиблого встановлюють.
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Трагедія сталася учора ввечері, 24 жовтня о 21:58, - пише газета Волинь-нова.
Так, потяг на залізничній колії за 200 метрів у бік міста від Ківерцівського моста наїхав на людину.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
У Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували біологічну смерть постраждалої особи через травми несумісні з життям.
Наразі особу загиблого встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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