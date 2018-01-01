Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину





Трагедія сталася учора ввечері, 24 жовтня о 21:58, - пише газета



Так, потяг на залізничній колії за 200 метрів у бік міста від Ківерцівського моста наїхав на людину.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»



У Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували біологічну смерть постраждалої особи через травми несумісні з життям.



Наразі особу загиблого встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку потяг збив людину.Трагедія сталася учора ввечері, 24 жовтня о 21:58, - пише газета Волинь-нова Так, потяг на залізничній колії за 200 метрів у бік міста від Ківерцівського моста наїхав на людину.У Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували біологічну смерть постраждалої особи через травми несумісні з життям.Наразі особу загиблого встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію