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Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину

Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
У Луцьку потяг збив людину.

Трагедія сталася учора ввечері, 24 жовтня о 21:58, - пише газета Волинь-нова.

Так, потяг на залізничній колії за 200 метрів у бік міста від Ківерцівського моста наїхав на людину.

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У Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф зареєстрували біологічну смерть постраждалої особи через травми несумісні з життям.

Наразі особу загиблого встановлюють.

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Теги: смерть, колія, Луцьк
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