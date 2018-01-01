вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 25 жовтня стоять 275 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща:“Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –30, “Грушів” – 50, “Смільниця” –0, “Шегині” -75, “Краковець” –120, - йдеться в повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок
Сьогодні, 09:38
Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок
24 жовтень, 09:19
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок
17 жовтень, 09:22
На українсько-польському кордоні – черги автівок На українсько-польському кордоні – черги автівок
05 жовтень, 09:36
У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок
04 жовтень, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок
Сьогодні, 09:38
 0
Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
 0
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 0
Медіа
відео
1/8