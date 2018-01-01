У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок
Сьогодні, 09:38
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 25 жовтня стоять 275 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща:“Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –30, “Грушів” – 50, “Смільниця” –0, “Шегині” -75, “Краковець” –120, - йдеться в повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща:“Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –30, “Грушів” – 50, “Смільниця” –0, “Шегині” -75, “Краковець” –120, - йдеться в повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею – 275 автівок
Сьогодні, 09:38
Смерть на коліях у Луцьку: потяг збив людину
Сьогодні, 09:25
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку вітер повалив дерево. ФОТО
Сьогодні, 08:55