У Ковелі на деяких вулицях не буде води
Сьогодні, 09:47
У Ковелі на деяких вулицях тимчасово припинять водопостачання.
Про це пише ПроКовель.
Так, по вул. В.Кияна 25 жовтня з 10.00 до 16.00 год. буде частково призупинено водопостачання.
Також сьогодні, 25 жовтня, внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт по вул. Івасюка його мешканцям з 9:30 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.
Жителям даних вулиць пропонують зробити запас питної води.
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Про це пише ПроКовель.
Так, по вул. В.Кияна 25 жовтня з 10.00 до 16.00 год. буде частково призупинено водопостачання.
Також сьогодні, 25 жовтня, внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт по вул. Івасюка його мешканцям з 9:30 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.
Жителям даних вулиць пропонують зробити запас питної води.
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