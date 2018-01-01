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У Ковелі на деяких вулицях не буде води

У Ковелі на деяких вулицях не буде води
У Ковелі на деяких вулицях тимчасово припинять водопостачання.

Про це пише ПроКовель.

Так, по вул. В.Кияна 25 жовтня з 10.00 до 16.00 год. буде частково призупинено водопостачання.

Також сьогодні, 25 жовтня, внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт по вул. Івасюка його мешканцям з 9:30 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.

Жителям даних вулиць пропонують зробити запас питної води.

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Теги: відключення, вода, Ковель
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