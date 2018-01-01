У Ковелі на деяких вулицях не буде води





Про це пише



Так, по вул. В.Кияна 25 жовтня з 10.00 до 16.00 год. буде частково призупинено водопостачання.



Також сьогодні, 25 жовтня, внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт по вул. Івасюка його мешканцям з 9:30 до 17:00 буде частково призупинено водопостачання.



Жителям даних вулиць пропонують зробити запас питної води.



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