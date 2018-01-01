Розповіли, скільки коштує овочевий кошик на Волині

Волинь – не потрапила у топ-областей України за ціною овочевого кошику.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж«П’ятірка найдорожчих регіонів наступна: Закарпатська область – 49,2 грн, Донецька – 46,1 грн, Одеська – 45,2 грн, Івано-Франківська – 43,3 грн і Київ – 43,1 грн.ТОП – 5 найдешевших регіонів виглядає таким чином: Полтавщина – 36,1 грн, Чернігівщина – 36,6 грн, Київщина – 37,4 грн, Запоріжжя – 37,7 грн і Харківщина – 37,8 грн.» – йдеться у дописі.«Жителі інших регіонів купують борщовий набір за такою вартістю: у Луганській області – за 42,9 грн, у Волинській – за 42,7 грн, у Чернівецькій – за 41,8 грн, у Херсонській – за 41,5 грн, у Хмельницькій – за 40,9 грн, у Тернопільській – за 40,4 грн, у Рівненській – за 40,3 грн, у Вінницькій – за 39,7 грн, у Кіровоградській – за 39,6 грн, у Миколаївській – за 39,5 грн, у Сумській – за 39,3 грн, у Черкаській – за 39,3 грн, у Львівській – за 39,1 грн, у Житомирській – за 38,6грн, у Дніпропетровській області – за 38,3грн.» – пише Олексій Дорошенко.Зазначимо, що у порівнянні з минулим роком ціна на овочі виросла приблизно на 34%.