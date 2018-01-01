У кінотеатрі «Premier City» – відразу чотири прем'єрних покази*

Вже зовсім скоро Хеловін, але у кінотеатрі «Premier City» він розпочинається сьогодні, з прем’єрними показами фільму «Хеловін» та «Страшилки 2: Привиди Хелловіна». Але це ще не все, що ми можемо Вам запропонувати.Швидше читайте описи, щоб дізнатися весь перелік прем’єрних фільмів у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity».Дзідзьо спізнюється на літак до Португалії, де на нього чекала мама та знайомство з дівчиною Зоряною, яку вона йому і підшукала. Мама так розгнівана легковажністю сина, що виганяє його зі своєї міської квартири та відправляє у дідову хату.У селі Дзідзьо починає життя із дуже делікатної для себе ситуації. Його друг та сусід Бодя Павук починає розважати Дзідзя у свій брутальний спосіб. Але у чоловічий тандем втручається тендітна дівчина із дивним ім'ям Квітка. Пристрасті розпалюються, емоції вирують, інтриги посилюються. Яким буде перший раз Дзідзя?Якось перед Хелловіном двоє друзів Сонні та Сем знайшли у закинутому будинку скриню, у якій лежала книжка під назвою «Привиди Хелловіна». Відкривши книгу, вони мимоволі випустили у світ зачиненого - Селлі. Ця малоприємна істота прагне розпочати хелловінський апокаліпсис та планує докладати до цього чимало зусиль. Хлопці протидіятимуть як зможуть, поки ще не все втрачено і світ можна врятувати.Зло неможливо знищити. Зупинивши його силою, ви лише відкладаєте на потім усі ті жахи, до яких воно прагне. Хто б не намагався знищити Майкла Майєрса, він все одно повернеться та зробить усе, що задумав.Пітер Пен разом зі своїми друзями, серед яких найкраща та найвеселіша в світі фея Дзинь, живе у Неверленді. У розпалі свято, Пітеру нема чому радіти. Капітан Крюк вирішив скористатися нагодою та викрасти Пітера і його друзів. Разом з тим, підступними піратами викрадено принцесу Ліллі. Найпотужніше, що є у Неверленді – це Нігдешня книга. Вона опинилася у руках Капітана Крюка і тепер злодій без розбору застосовує усі найстрашніші заклинання. Окрім Пітера, немає кому протистояти такому потужному злу.Всі гості кінотеатру «Premier City» почуватимуться комфортно, адже фільми та мультфільми підібрані для всіх вікових категорій! ТРЦ «ПортCity» піклується про Вас та Ваше дозвілля!