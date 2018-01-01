В Україну прийде потепління
Сьогодні, 10:24
У четвер, 25 жовтня, погода буде хмарною, вологою та з сильним вітром, втім з п'ятниці, 26 жовтня, має потепліти.
Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.
У четвер, 25 жовтня, циклон втримає свої позиції, тому упродовж дня погода буде дощовою з поривчастим до сильного вітром, а температура повітря буде в межах +6...+9°C. Але на вихідних в Україні очікується потепління.
"Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20°C", - сказала пані Діденко.
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Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.
У четвер, 25 жовтня, циклон втримає свої позиції, тому упродовж дня погода буде дощовою з поривчастим до сильного вітром, а температура повітря буде в межах +6...+9°C. Але на вихідних в Україні очікується потепління.
"Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20°C", - сказала пані Діденко.
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