В Україну прийде потепління





Про це в ефірі Наталка Діденко.



У четвер, 25 жовтня, циклон втримає свої позиції, тому упродовж дня погода буде дощовою з поривчастим до сильного вітром, а температура повітря буде в межах +6...+9°C. Але на вихідних в Україні очікується потепління.



"Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20°C", - сказала пані Діденко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 25 жовтня, погода буде хмарною, вологою та з сильним вітром, втім з п'ятниці, 26 жовтня, має потепліти.Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптикУ четвер, 25 жовтня, циклон втримає свої позиції, тому упродовж дня погода буде дощовою з поривчастим до сильного вітром, а температура повітря буде в межах +6...+9°C. Але на вихідних в Україні очікується потепління."Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20°C", - сказала пані Діденко.

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