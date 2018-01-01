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Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради

Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради
Луцька міська рада нагородить головного лікаря Луцького пологового будинку Михайла Токарчука.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.

Як повідомила начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима, нагородити Михайла Токарчука Почесною грамотою міста Луцька планують у зв’язку з ювілеєм та зважаючи на вагомий внесок у медичну галузь.

Комісія підтримала проект та рекомендувала до затвердження на пленарному засіданні сесії міськради.

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Теги: Луцькрада, Луцьк, нагорода, лікар
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