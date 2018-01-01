Головний лікар Луцького пологового отримає нагороду від Луцькради

Михайла Токарчука.



Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.



Як повідомила начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима, нагородити Михайла Токарчука Почесною грамотою міста Луцька планують у зв’язку з ювілеєм та зважаючи на вагомий внесок у медичну галузь.



Комісія підтримала проект та рекомендувала до затвердження на пленарному засіданні сесії міськради.

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